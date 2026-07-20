Украинцам назвали тариф на газ с 1 августа 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В августе украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Более того, такой же цена будет и в последующие месяцы, а потому, повышения расценок ожидать не следует.

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Как сообщили в самом "Нафтогазе", действие тарифного плана "Фиксированный" продлено по крайней мере, до 30 апреля 2027 года. Т.е, именно до этого срока тариф на газ не планируют менять.

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

Кроме того, срок действия самого тарифа может быть прекращен. Однако только в индивидуальном порядке – в случае перехода на другой тарифный план.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

В то же время, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 335, так и 2 400 грн.

Дело в том, признали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", что возможность утечки газа есть всегда. А потому прибор будет полезный для всех потребителей газа:

Как трубопроводного.

Так и баллонного.

"Газ – надежный источник энергии для ежедневных нужд. Но при его использовании нужно позаботиться о безопасности. Один из самых простых способов – установить сигнализатор газа. Он поможет вовремя выявить утечку и предотвратить опасные ситуации", – рассказали в "Нафтогаз Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

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