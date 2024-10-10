Все энергоблоки украинских АЭС вышли в работу: ремонтная кампания завершилась раньше срока

Украина успешно завершила ремонтную кампанию в 2024 году, подготовив все девять атомных энергоблоков к зимнему сезону. Для обеспечения энергобезопасности страны важно развитие как атомной, так и альтернативной энергетики.

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Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Своевременная подготовка энергоблоков к зиме позволяет Украине войти в отопительный сезон с максимальным уровнем готовности.

9 октября последний энергоблок одной из атомных электростанций был выведен из планового ремонта на 11 дней раньше, чем планировалось, что подчеркивает эффективность работы специалистов НАЭК "Энергоатом". Все девять блоков атомных электростанций, подконтрольных Украине, уже функционируют и готовы к зимним нагрузкам.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил важность атомной энергетики для стабильной работы энергосистемы. "Атомное поколение является основой нашей энергосистемы, и благодаря профессионализму атомщиков мы входим в отопительный сезон с максимальным уровнем готовности", - отметил он.

Благодаря планово-предупредительным ремонтам, которые проводились в течение лета ранее запланированных сроков, Украине удалось подготовить энергоблоки к зиме заранее. Это особенно важно в условиях усиленного внимания к энергетической безопасности в стране, когда стабильное электроснабжение становится критически необходимым в зимний период.

В своих выступлениях Герман Галущенко неоднократно подчеркивал важность развития не только атомной, но и альтернативной энергетики для обеспечения энергетической безопасности Украины. "Должна развиваться и атомная, и альтернативная энергетика, потому что именно в этом заключается прогресс. Атомная энергетика обеспечивает базовую генерацию, тогда как альтернативная покрывает пиковые нагрузки и отвечает за потребление в определенные периоды времени ", – отметил министр на форуме "Энергия бизнеса".

Атомная энергетика является основой базового энергоснабжения, особенно для промышленности, что имеет большое значение для экономического роста Украины и ее восстановления после деоккупации. Альтернативная энергетика в свою очередь играет ключевую роль в покрытии пиковых нагрузок и регулировании потребления в периоды повышенной активности. Это позволяет снизить зависимость от традиционных источников энергии, что положительно влияет на общую энергетическую устойчивость страны.

Украина активно работает над долгосрочными стратегиями в сфере энергетики. На Климатической конференции COP28 страна поддержала право на увеличение мощностей атомной энергетики втрое до 2050 года. Эта амбициозная цель подчеркивает значение атомной энергетики в контексте борьбы с изменением климата и перехода к более устойчивым и экологическим энергетическим решениям.

Галущенко также отметил важность создания энергетического микса, предусматривающего интеграцию различных источников энергии для обеспечения стабильной поставки и эффективного управления нагрузкой в энергосистеме. "Это тот энергетический микс, который мы видим в нашей стратегии развития", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине упростили процедуры развития распределенной генерации и ввели финансовые стимулы для граждан и бизнеса, в том числе 0% кредиты на энергооборудование и программы поддержки для ОСМД. Также упрощено подключение к сетям и отменены пошлины и НДС на возобновляемую энергетику.

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