Генерировать электроэнергию стало проще: какие процедуры правительство изменило для граждан и бизнеса

В Украине упростили процедуры развития распределенной генерации и ввели финансовые стимулы для граждан и бизнеса, в частности 0% кредиты на энергооборудование и программы поддержки для ОСМД. Также упрощено подключение к сетям и отменены пошлины и НДС на возобновляемую энергетику.

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Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Одной из основных реформ стало внедрение ряда финансовых программ по упрощению приобретения энергетического оборудования.

Это сделано в целях стимулирования граждан и бизнеса к внедрению энергоэффективных решений. Среди ключевых мер:

0% кредит для физических лиц : граждане могут воспользоваться беспроцентным кредитом для приобретения энергоэффективного оборудования. Такая возможность упрощает переход на энергосберегающие технологии и повышает энергетическую автономию домохозяйств;

: граждане могут воспользоваться беспроцентным кредитом для приобретения энергоэффективного оборудования. Такая возможность упрощает переход на энергосберегающие технологии и повышает энергетическую автономию домохозяйств; Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" : эта программа была расширена для поддержки приобретения энергетического оборудования не только бизнесом, но и ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов) и жилищными кооперативами. Для государственных и коммунальных предприятий были установлены специальные условия, позволяющие им активнее привлекать инвестиции в энергоэффективность;

: эта программа была расширена для поддержки приобретения энергетического оборудования не только бизнесом, но и ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов) и жилищными кооперативами. Для государственных и коммунальных предприятий были установлены специальные условия, позволяющие им активнее привлекать инвестиции в энергоэффективность; программа "ГринДИМ": ОСМД и ЖСК могут совмещать программу кредитования с "ГринДИМ", предоставляющую дополнительные возможности для финансирования проектов по внедрению возобновляемой энергетики.

Одним из важнейших изменений стало упрощение условий реализации проектов в сфере распределенной генерации. Распределенная генерация предполагает производство электроэнергии в небольших масштабах непосредственно на местах потребления. Это позволяет повысить энергетическую независимость местных общин и бизнеса.

упрощенное подключение к сетям: в настоящее время разработаны четкие процедуры для упрощенного присоединения генерирующих установок к электрическим, тепловым и газовым сетям. Это значительно уменьшает время и бюрократические препятствия, связанные с развертыванием новых мощностей;

отмена пошлины и НДС : для оборудования возобновляемой энергетики отменены пошлины и НДС. Это снижает затраты на закупку таких технологий, делая их более доступными для бизнеса и граждан;

: для оборудования возобновляемой энергетики отменены пошлины и НДС. Это снижает затраты на закупку таких технологий, делая их более доступными для бизнеса и граждан; отмена тендеров для небольших проектов: облегчена процедура закупок небольших объектов распределенной генерации, в частности, путем отмены требования проведения тендеров. Это позволяет предприятиям быстрее вводить необходимые изменения.

Особое внимание уделено развитию газовых когенерационных установок. Это эффективные технологии, которые используют газ для одновременного производства электрической и тепловой энергии:

сокращен перечень документов: процедура строительства и размещения таких установок существенно упрощена. Теперь их можно устанавливать параллельно с подготовкой проектной документации, а эксплуатация возможна без сертификата принятия в эксплуатацию.

Для государственных и коммунальных предприятий также упрощен процесс закупки энергетического оборудования для подготовки к отопительному сезону. В частности:

без тендеров: предприятия могут закупать оборудование без проведения тендерных процедур. Это позволяет ускорить процесс подготовки к зиме. Однако для предотвращения злоупотреблений введено обязательное требование по отчету через электронную систему Prozorro.

Украина начала внедрять новый механизм поддержки производителей возобновляемых источников энергии – пилотные аукционы по распределению квот. Это позволяет распределять государственную поддержку среди наиболее эффективных проектов. Также активно стимулируются инвестиции в строительство новых генерирующих мощностей, развитие систем хранения энергии и сетевой инфраструктуры.

Министерство энергетики утвердило "Дорожную карту развития умных сетей". Это комплексный план модернизации энергосистемы Украины посредством автоматизации и цифровых решений. Планируется привлечение инвестиций в современные технологии накопления энергии, что позволит сделать энергосистему более гибкой и устойчивой к изменениям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственное предприятие "Гарантированный покупатель" прогнозирует низкий спрос на покупку гарантий происхождения на электроэнергию из возобновляемых источников. Такое решение прогнозируется из-за отсутствия экономических стимулов для бизнеса и поэтому предлагает внедрить налоговые стимулирования для решения этой проблемы.

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