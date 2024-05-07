Украинцам могут начать отключать электроэнергию: будет ли масштабный блэкаут

В настоящее время Украине не грозит тотальный блэкаут. Тем не менее, менее масштабные отключения электроэнергии, все же, возможны. Впрочем, будут ли они применяться, сейчас сказать сложно – все зависит от того, насколько удастся восстановить поврежденные энергообъекты до начала отопительного периода.

Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян. Он отметил: ущерб, нанесенный украинской энергетике, не получала еще ни одна энергосистема в мире. В частности:

уничтожено около 80% тепловой генерации – высокоманевровые мощности, позволяющие осуществлять балансировку нагрузки в энергосистеме в течение суток;

существенно повреждены объекты гидрогенерации.

В целом, отметил Слободян, враг поразил более 7 ГВт генерирующих мощностей. Для восстановления которых требуется достаточно длительное время.

"Отключения, к сожалению, возможны. Все зависит от того, насколько удастся восстановить поврежденные энергообъекты до начала отопительного периода. Нам нужно срочно изыскать финансовый ресурс для восстановления энергетики. Поэтому нужна большая концентрация усилий", – резюмировал Слободян.

Введения графиков отключений избежать не удастся

В то же время грядущим летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Forbes. Он отметил: если бы не вынужденные аварийные отключения в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, отключения по всей стране могли бы применяться уже сейчас.

"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно оптимистический сценарий. При наихудшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время энергетики призывают уже сейчас экономить электроэнергию – дабы не создавать лишней нагрузки на сеть. Самый простой способ – не использовать одновременно энергозатратные приборы. Больше всего электричества "ест" электроплита – около 3,5 кВт*ч.

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