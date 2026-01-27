Восстановление тепло- и электротеплоснабжения: Шмыгаль сказал, чем планируется компенсировать генерацию поврежденных ТЭЦ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о шагах по восстановлению тепло- и электроснабжения после повреждения теплоэлектроцентралей. По его словам, основной акцент сделали на быстрые решения для компенсации утраченной генерации.

Видео дня

Об этом он заявил вечером после заседания Штаба по вопросам энергетики. Шмыгаль обнародовал итоги работы в Facebook и отметил, что руководители направлений отчитались о результатах за день.

Он подчеркнул, что государство уже определило инструменты, которые позволят заместить мощности поврежденных ТЭЦ. В частности, речь идет о распределенных источниках генерации и привлечении дополнительных ресурсов.

Фокус на восстановление

Во время заседания Штаба основное внимание уделили работам по восстановлению тепло- и электротеплоснабжения. По словам премьера, уже разработали конкретные шаги, как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ. Среди решений – установление когенерационных установок и блочно-модульных котельных.

Отдельную задачу Шмыгаль поставил столице. Киев должен срочно просчитать необходимое количество таких установок, чтобы компенсировать потери мощностей. Этот вопрос определили как первоочередной, без затягивания во времени.

Еще одним направлением стало сотрудничество с бизнесом в регионах. По словам премьера, команда провела предметную работу с предприятиями, проходя по каждому индивидуально. Цель – понять реальные потребности и возможности бизнеса в части генерации.

Результат этого диалога, как отметил Шмыгаль, уже конкретный. В ближайшее время государство ожидает получить дополнительные мегаватты мощности именно от генерации бизнеса. Это должно частично снять нагрузку с поврежденных объектов энергосистемы.

Помощь партнеров

Украина также активно привлекает международную поддержку. За прошедшую неделю страна получила 31 тонну грузов от партнеров. Речь идет о генераторах, трансформаторах и другом энергетическом оборудовании, которое поступило из Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии.

Кроме того, в ближайшее время ожидается большая партия генераторов от Литвы и Евросоюза. Шмыгаль поблагодарил европейских партнеров за быструю реакцию и конкретную помощь в условиях сложной ситуации в энергетике.

Отдельно на заседании обсудили вопросы связи и цифровой координации. Генераторы уже передали коммунальным предприятиям и провайдерам. Также достигли договоренностей с городом о поддержке тех провайдеров, которые могут обеспечить технологию xPON для оптоволоконного интернета в жилых домах.

Премьер подчеркнул, что в сфере связи не должно быть монополии. По его словам, люди должны получать качественные услуги при любых условиях, даже во время перебоев с электроснабжением.

Что происходит сейчас

В 2026 году проблемы с теплом в столице обострились после массированной террористической атаки РФ 9 января. Уже 13 января в Киеве утром ввели экстренные отключения электроэнергии. После нового обстрела и на фоне морозов ситуация с теплоснабжением стала критической.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня, 22 января, начнут подачу тепла в дома, которые уже дважды оставались без отопления – 9-го и 20 января из-за повреждения инфраструктуры. По его словам, таких домов в столице было 3260, а для полноценного восстановления теплоснабжения нужно около двух суток.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 22 января, по данным городских властей, без тепла оставалось чуть меньше трех тысяч многоэтажек. За ночь тепло подключили к 227 домам. Водоснабжение в Киеве уже восстановили полностью, однако экстренные отключения электроэнергии продолжаются, а ремонт поврежденной критической инфраструктуры продолжается круглосуточно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!