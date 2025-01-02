Запасов хватит всего на 10-20 дней: в непризнанном Приднестровье остановили работу все промышленные предприятия

В Приднестровье из-за отсутствия газа после прекращения транзита российского газа через Украину остановили работу все промышленные предприятия, кроме продовольственных. Запасов энергоносителей хватит всего на 10–20 дней, что ставит регион на грань экономического коллапса.

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Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на первого заместителя главы правительства и министра экономического развития ПМР (Приднестровская молдавская республика) Сергея Оболоника. Из-за прекращения транзита, а также отказа "Газпрома" перенаправить поставки альтернативными маршрутами все промышленные предприятия региона прекратили работу.

Как все остановилось

1 января Украина полностью прекратила транзит российского газа по своим трубопроводам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составила 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа – 0. Это одно из самых больших поражений Москвы", – отметил он.

На этом фоне "Газпром" принял решение не поставлять газ в Приднестровье альтернативными путями, что повлекло за собой масштабный дефицит энергоносителей в регионе. "Кризис носит настолько тяжелый характер, что все промышленные предприятия остановлены, кроме тех, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона", – отметил Оболоник. Из-за отсутствия газа:

полностью прекращена работа всех промышленных предприятий, кроме продовольственных;

отключено централизованное отопление и горячее водоснабжение;

запасов газа хватит всего на 10–20 дней в зависимости от района.

Чтобы частично компенсировать дефицит энергии, Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с использованием угля, но этого недостаточно для поддержания нормальной работы региона. Оболоник подчеркнул, что ситуация "управляемая", но если проблему с газом не решить в ближайшее время, предприятия могут упустить возможность возобновить работу.

Энергетический кризис в Приднестровье также является частью более широкой проблемы между Молдовой и Россией. "Газпром" отказался поставлять газ из-за долгов молдавской газовой компании Moldovagaz, которые российская сторона оценивает в 709 млн долларов. Молдова, со своей стороны, пытается найти альтернативные решения:

Moldovagaz и Energocom закупают газ на европейских платформах;

и закупают газ на европейских платформах; газ транспортируется через Болгарию, Румынию и Украину по Трансбалканскому коридору;

однако эти поставки ограничены, и возможности поддержки Приднестровья остаются минимальными.

Ситуация в Приднестровье продолжает ухудшаться. Пока:

отсутствие газа и ограниченная генерация электроэнергии ставят регион на грань экономического коллапса;

продовольственные предприятия работают только для минимального обеспечения населения;

отсутствие газа может привести к полной дестабилизации работы системы жизнеобеспечения региона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, заменить Россию как поставщик газа в Европу может Турция. Там считают, что справятся с этим, ведь уже поставляют голубое топливо в несколько европейских стран, а кроме того, имеют достаточно развитую инфраструктуру.

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