В Украине запустят большое энергетическое строительство: когда могут начать работу огромные батареи

Энергокомпания ДТЭК намерена построит сеть накопителей энергии общей мощностью 200 МВт. По планам, эти устройства будут хранить в себе энергию и выдавать ее, когда в этом будет необходимость. Т.е., речь идет о мощных павербанках, которые должны обслуживать населенные пункты.

Видео дня

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: завершить строительство планируют к осени 2025 года.

"К следующей осени ДТЭК построит сеть накопителей энергии общей мощностью 200 МВт. Сеть батарей будет распределена, их разместят по всей стране. ДТЭК потратит на этот проект 140 млн евро. Эти батареи будут сохранять энергию и отдавать ее в сеть, когда это нужно", – говорится в сообщении.

В энергокомпании отметили: подобные большие батареи уже используют в ряде стран. В частности:

США;

Китае;

Австралии.

Помогут ли Украине громадные павербанки

В свою очередь, в "Укрэнерго" ранее объяснили: использовать мощные батареи как полноценную альтернативу электростанциями не получится. Ведь "самая большая "батарейка" в мире на максимуме мощности может заменить только два блока наших ТЭС".

"Она имеет мощность 400 МВт. Ее емкость – 1600 МВт*ч – позволяет снабжать электроэнергией 300 тыс. домов 4 часа", – обїяснили энергетики.

Кроме того, подчеркнули они, самые современные технологии не позволяют сохранять энергию дольше двух недель. При этом при резких перепадах температуры системы накопления теряют энергию.

"Когда из-за ледяного шторма в декабре 2022 года в штате Теннесси температура, впервые за 26 лет, упала ниже 0 градусов, "батарейки" компании Tennessee Valley Authority потеряли 20% электроэнергии. Поэтому компания не смогла обеспечить потребителям стабильное энергоснабжение при увеличении потребности в электричестве: не хватило 17% мощности", – рассказали в "Укрэнерго".

В целом же, констатировали там, единственным техническим решением для длительного хранения электроэнергии является превращение электроэнергии в водород и метан. Но оно достаточно дорогостоящее – "например, строительство одного завода для превращения энергии в водород мощностью 60 МВт в Финляндии будет стоить 162 млн евро".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за недавних отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!