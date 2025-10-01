В Украине ввели новый тариф на электроэнергию: кого затронет с 1 октября

Тариф на электроэнергию с 1 октября изменится для тех, кто использует электрическое отопление. По действующим правилам такие украинцы имеют право на "зимний" тариф на первые 2 тыс. кВт*ч тока в размере 2,64 грн за каждый кВт*ч.

При этом обычный тариф составляет 4,32 грн за кВт*ч. Отметим, такие правила действуют как минимум до конца октября. Об этом говорится в постановлении правительства №632. Однако, по информации OBOZ.UA, менять тарифы в правительстве не планируют.

Льготный тариф для потребителей с электроотоплением применяется только в период с 1 октября по 30 апреля. Он доступен потребителям по всей стране – однако только при отсутствии другого вида отопления в доме. Также необходимо выполнение технических требований к электроотоплению и надлежащее оформление документов на имеющееся оборудование.

Главное:

действующий тариф на электроэнергию действует до конца октября 2025-го. После этого его могут либо продлить, либо изменить;

по информации OBOZ.UA, сейчас в правительстве не планируют пересматривать стоимость тока;

из-за обстрелов РФ может возникнуть необходимость вводить графики отключения электроэнергии, однако это не повлияет на ситуацию с тарифами (по меньшей мере, в этом году);

в октябре введут тариф на электроэнергию для тех, кто отапливает дом или квартиру электроэнергией, – на первые 2000 кВт*ч цена будет вдвое ниже (2,64 вместо 4,32 грн).

Сейчас ситуация в энергетике прежде всего зависит от того, устроит ли Россия очередные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры. Прошлый отопительный сезон прошел без отключений (хотя накануне различные "эксперты" по вопросам ЖКХ рассказывали о необходимости бежать из городских многоэтажек в сельские дома и готовиться к отключениям по 18 часов).

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

