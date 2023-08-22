Некоторые украинцы могут остаться без субсидии в этом году: стала известна причина

Некоторые украинцы в 2023 году могут лишиться жилищной субсидии. Это может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.

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Об этом рассказала директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире "Суспільного". Она отметила, что субсидию могут отменить, если у жителей есть задолженность.

"Если задолженность возникла в период трех месяцев, превышает 680 грн и не погашена", – подчеркнула она. В этом случае Пенсионный фонд не назначает субсидию до тех пор, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность.

Отметим, согласно решению правительства субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 грн.

Напомним, в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, могут получать субсидию. Заявку на оформление можно оформить в электронном виде.

Для получения денег к заявлению о назначении субсидии необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о взятии на учет внутри перемещенного лица).

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