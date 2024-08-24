В Украине вернутся графики отключения электроэнергии: что нужно успеть сделать до октября 

В Украине графики отключения электроэнергии планируют ввести с октября, отмечает большинство опрошенных экспертов в энергетики. До этого момента необходимо не только обеспечить источник энергии в квартире или доме, но и возможность обеспечить питание тепловых, водных насосов, лифтов в многоквартирном доме.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Большинство украинцев уже снабдили себя источником энергии во время отключений. Об этом свидетельствует, в частности, рост спроса на зарядные станции в июле в десятки раз. Для квартиры есть всего два варианта: купить инвертор и аккумулятор или зарядную станцию. Стоимость оборудования зависит от мощности.

К слову, цены на зарядные станции снизились. К примеру, станция на 2200 Вт сейчас от одного из популярных производителей стоит около 60 тыс. грн. А еще три недели назад такая же станция продавалась по 66 тыс. грн. А комплект питания (инвертор и аккумулятор) мощностью 2,4 кВт можно приобрести за 51 тыс. грн.

Значительно труднее обеспечить альтернативное питание лифтов, тепловых и водных насосов, фильтров в многоквартирных домах. Здесь также есть несколько вариантов решений: инверторы с аккумуляторами, генераторы или солнечные панели.

"Мы рассчитывали на вариант с солнечными панелями, инверторами и аккумуляторами, однако панели зимой дают только около 10% генерации. Нам этого не хватит на насосы на воду. Решили устанавливать газовый генератор. Он обойдется нам вместе с установкой где-то в 800 тыс. грн, этого хватит на обеспечение работы насосов, без которых зимой не будет воды", – рассказывает представитель ОСМД в Киевской области Ирина.

Вопросы обеспечения многоэтажек возможностью питать тепловые и водные насосы, лифты и т.д. во время отключений – ответственность владельцев квартир. При этом далеко не у всех многоэтажек есть возможность собрать необходимые средства для покупки оборудования. Детальнее о том, какие программы софинансирования, государственные и коммунальные программы существуют, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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