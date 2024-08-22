В Украине вернули графики отключения электроэнергии: как узнать свой, что означают очереди и когда будет самый трудный период

В Украине в августе после повышения температуры воздуха снова вернули графики отключения света. Пока их применяют только в вечерний период, при этом действуют только одна-две очереди. Однако уже через несколько месяцев ситуация может значительно ухудшиться.

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Как правильно читать графики отключения и подготовиться к жестким ограничениям, читайте в материале OBOZ.UA.

Почему вернулись графики отключения?

Точные статистические данные по объемам генерации и потребления тока на время военного положения ограничены. Есть оценки экспертов, разработанные сценариями крупных энергетических компаний, министерством. Энергетики достаточно точно способны спрогнозировать, как будут меняться объемы потребления в зависимости от погоды, протекания ремонтной кампании.

Еще 16 августа в "Укрэнерго" спрогнозировали рост потребления электроэнергии из-за потепления на 10-12% и возвращения графиков через несколько дней. В результате с 19 августа в Украине начали отключать ток. "Энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты", – объясняют в "Укрэнерго".

И хотя ситуация значительно лучше, чем была во время пиковых температур в июле, без ограничения потребления обойтись не удалось. Графики применяются в вечерний период времени. Именно в этот период – пиковое потребление тока. Хотя максимальная жара – днем.

"На самом деле время наивысшей температуры воздуха и наибольшего потребления не совпадают. По сравнению с июлем, температура ночью и утром сейчас ниже, а значит – меньше и потребление в это время суток. Однако, в целом пиковые периоды потребления сейчас типичны для лета: потребление днем растет и остается на высоком уровне в рабочие дни", – объяснили в "Укрэнерго".

Как правильно читать графики?

Графики пока используются только часть суток. "Укрэнерго" ежедневно сообщает о том, сколько очередей отключений планируется применять. Всего есть 6 очередей. Если используют 5 или 6 очередей отключений, это экстренные отключения. Тогда света может не быть даже в период гарантированной поставки электроэнергии.

Пока, к счастью, в Украине применяют одну или две очереди отключения. Если бы графики применяли на протяжении всех суток (сейчас они действуют только вечером), то их можно было бы читать следующим образом:

1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;

4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.

Одна и две очереди отключений означают, что свет может отсутствовать только в период гарантированных отключений, при этом в серой зоне свет не будет отключен. Три и четыре очереди отключений означают, что свет будут вероятно отключать и в серой зоне.

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Например, если графики будут применяться только с 16:00 до 24:00, вам необходимо найти график по своему адресу и проверить, предусмотрено ли отключение электроэнергии в указанные часы. Далее: если действует одна очередь отключений, то свет может быть даже в период гарантированных отключений. Если больше – вероятно, отключения все же будут происходить в зоне гарантированного отсутствия света.

Когда могут быть отменены графики?

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уже сообщил, что графики, если не будет аварийных ситуаций, отменят уже на следующей неделе (с 26 августа). Такой прогноз был сделан с учетом возможного снижения температуры воздуха.

Однако за несколько месяцев до графиков снова придется вернуться, но уже из-за похолодания. "Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Но с наступлением холодов нагрузки на систему увеличатся. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше", – объясняют в ДТЭК.

Энергосистема Украины потеряла 9 ГВт мощности. Такой объем быстро восстановить невозможно. По оценкам ДТЭК, графики будут действовать как минимум до конца следующего отопительного сезона.

"Укрэнерго будет вынуждено снова устанавливать ограничения потребления, и графики могут вернуться. Следует помнить, что ситуация все еще сложная. Энергосистема потеряла более 9 ГВт мощности во время российских атак. Быстро восстановить это невозможно. Поэтому графики могут быть по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона. Энергетики делают все возможное, чтобы люди были со светом. Но стоит готовиться к разным сценариям", – отметили в компании.

В связи со сложившейся ситуацией (аварийные и плановые ремонты работы на энергообъектах) – и обычных потребителей, и бизнес просят экономить свет.

Как подготовиться к отключениям?

Большинство украинцев уже снабдили себя источником энергии во время отключений. Об этом свидетельствует, в частности, рост спроса на зарядные станции в июле в десятки раз. Для квартиры есть всего два варианта: купить инвертор и аккумулятор, или зарядную станцию. Стоимость оборудования зависит от мощности.

К слову, цены на зарядные станции снизились. К примеру, станция на 2200 Вт сейчас от одного из популярных производителей стоит около 60 тыс. грн. А еще три недели назад такая же станция продавалась по 66 тыс. грн. А комплект питания (инвертор и аккумулятор) мощностью 2,4 кВт можно приобрести за 51 тыс. грн.

Значительно труднее обеспечить альтернативное питание лифтов, тепловых и водных насосов, фильтров в многоквартирных домах. Здесь также есть несколько вариантов решений: инверторы с аккумуляторами, генераторы или солнечные панели.

"Мы рассчитывали на вариант с солнечными панелями, инверторами и аккумуляторами, однако панели зимой дают только около 10% генерации. Нам этого не хватит на насосы на воду. Решили устанавливать газовый генератор. Он обойдется нам вместе с установкой около 800 тыс. грн, этого хватит на обеспечение работы насосов, без которых зимой не будет воды", – рассказывает представитель ОСМД в Киевской области Ирина.

Вопросы обеспечения многоэтажек возможностью питать тепловые и водные насосы, лифты и т.д. во время отключений – ответственность владельцев квартир. При этом далеко не у всех многоэтажек есть возможность собрать необходимые средства для покупки оборудования. Детальнее о том, какие программы софинансирования, государственные и коммунальные программы существуют, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.