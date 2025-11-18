В Украине усилили отключения света: графики на 18 ноября

В большинстве регионов Украины 17 ноября будут применяться отключения электроэнергии – в течение всех суток. При этом, по сравнению с 16 ноября ограничения усилили: по словам энергетиков, одновременно будут отключать от 1,5 до 4 очередей потребителей – тогда как днем ранее было о 1 до 4 очередей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"18 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – говорится в сообщении.

Также, подчеркивается, 17 ноября действуют ограничения мощности для промышленных потребителей. Этот режим также будет действовать все сутки.

В каких регионах действуют графики отключений света 18 ноября

Винницкая область.

"Графики почасовых отключений 18.11.25 будут применены с 00:00 до 24:00", – рассказали в Винницаоблэнерго.

При этом там отметили: проверить отключения по своему адресу можно по ссылке.

Днепропетровская область.

"По приказу НЭК Укрэнерго 18 ноября с 00:00 до 24:00 будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии", – сообщили в Днепровских электросетях.

Житомирская область.

По информации Житомироблэнерго, с 00:00 до 7:00 в этом регионе применялись 2 очереди отключений.

С 7:00 до 13:00 – одновременно будут отключать 2,5 очереди.

С 13:00 до 21:00 – 3 очереди.

До 24:00 – 2,5 очереди.

Запорожская область.

В этом регионе одновременно будут отключать: с 07:00 до 13:00 и с 21:00 до 24:00 – 3 очереди, с 13:00 до 21:00 – 4 очереди потребителей.

Киев и область.

Также графики отключений будут действовать в Киеве и области. Для столицы графики опубликованы здесь. Для области – по этой ссылке.

Кировоградская область.

Самые жесткие отключения в Кировоградской области будут действовать для очередей 1.1, 1.2, 5.1 и 5.2. Они подпадут под ограничения 6 раз за стуки, тогда как другие очереди – по 5 раз.

Николаевская область.

График отключений для Николаевской области размещен по ссылке.

Одесская область.

В Одесской области 18 ноября целые сутки будут действовать графики почасовых отключений. Ознакомится с ними можно по ссылке.

Полтавская область.

В оставшееся время суток в Полтавской области свет будут отключать по принципу: до 13:00 – 3 очереди. С 13:00 по 21:00 – 4 очереди. С 21:00 по 23:59 – 3 очереди.

