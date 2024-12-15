В Украине существенно изменили тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с ноября 2023-го по октябрь 2024-го – тарифы выросли в целом на 18,7%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что, кроме электроэнергии подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 11,4%;

уборка мусора – на 6,8%;

содержание и ремонт жилья – на 3,9%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Либо не будет электричества, либо будут рыночные цены

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал OBOZ.UA, что украинских бытовых потребителей (дома, квартиры и пр.) будут вынуждены перевести на рыночные тарифы на электроэнергию – иначе страна останется без энергоснабжения. Ожидать же новых расценок следует в течение ближайших 1-1,5 года.

"Я абсолютно уверен, что это произойдет. Потому что у нас есть очень простой выбор: или не будет электричества, или будут рыночные цены. Думаю, что они (рыночные тарифы. – Ред.) где-то в течение года-полтора будут появляться. Возможно, с каким-нибудь переходным периодом. Но я не вижу тому альтернатив", – признал эксперт.

При этом он заверил: для части клиентов переход на рыночные тарифы будет означать снижение цены. Однако в целом, "все должны покупать электричество на рынке".

В то же время, отметил Харченко, переход на рыночные тарифы должен будет сопровождаться адресной поддержкой тех, для кого новые расценки окажутся непосильными. Тем более, что это окажется дешевле, чем компенсировать текущий низкий тариф.

"Дешевле будет дать полную поддержку, скажем, ветеранам, пенсионерам, – даже на 90% компенсировать рыночные цены. Но при этом для государственного бюджета это будет в 2,5-3 раза меньше нагрузки, чем низкие тарифы, которые мы сейчас имеем. Ведь поступления увеличатся", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до окончания отопительного периода-2024/2025 тарифы на ряд коммунальных услуг в Украине меняться не будут. Речь среди прочего об электроэнергии, которая продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч . А кроме того, газе и отоплении.

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