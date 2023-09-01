В Украине составили графики отключения электроэнергии: когда начнут действовать и как долго не будет света 

В Украине в рамках подготовки к возможным отключениям электроэнергии уже составили графики отключения тока. В некоторых регионах планируемое отключение может составить два часа подряд и до двух часов в сутки.

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Так, спикер "Львовоблэнерго" Галина Петрушка на своей странице в Facebook подтвердила, что компания проводит информирование потребителей о принадлежности к группам в графиках отключений. Информируют потребителей, по словам Галины Петрушки, согласно приказу Министерства энергетики Украины от 14.02.2022 года.

Как сообщил на своей странице в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, на Полтавщине может быть шесть очередей отключения света. Отметим, что речь идет о возможном дефиците. При этом каким он будет, станет известно только во время отопительного сезона.

"Разработаны графики отключений электроэнергии, рассчитанные на шесть очередей. И графики ограничения для промышленных потребителей. К работе готовы 12 модульных котельных. Работа продолжается. Врагу не удастся сломить нас!" – написал Лунин.

Украина из-за повреждения Россией объектов энергетической инфраструктуры и генерации вынуждена закупать ток в соседних государствах в период пиковых нагрузок. При этом прайс-кеп (предельная цена на ток для бизнеса) ниже, чем цена на импортный ток. В результате страна стоит перед выбором: либо вводить плановые отключения, либо в пиковый период закупать ток по наивысшей стоимости.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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