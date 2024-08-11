В Украине снова отменили отключение света: десятки тысяч людей все равно без электричества

11 августа в Украине применять меры по ограничению потребления электроэнергии не планируют. Впрочем, по ряду причин более 80 тыс. украинцев остались без электропотребления.

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В " Укрэнерго " призывают пользоваться светом экономно и перенести использование энергоемких бытовых приборов на дневные часы – с 11:00 до 15:00. "При изменении ситуации – о применении отключений будет сообщено дополнительно", – отметили в госведомстве.

Впрочем по некоторым обстоятельствам – в частности из-за непогоды, обстрелов российскими ракетами и технологических нарушений в сети – локально свет все же исчезал, сообщили в Министерстве энергетики. Всего на утро без напряжения остаются 80,2 тысячи абонентов в 139 населенных пунктах.

Непогода

Климатические условия послужили причиной отключения света в четырех населенных пунктах. В частности, это задело почти 800 потребителей:

Киевская область: после прохождения грозового фронта обесточены 450 абонентов в 2 населенных пунктах;

Кировоградская область: из-за неблагоприятных погодных условий без напряжения остается 326 потребителей в 2 населенных пунктах.

Обстрелы

Свет исчезал и из-за боевых действий. Из-за атак со стороны врага были обесточены потребители в таких регионах:

Донецкая область: обесточено 2,5 тысяч абонентов в 15 населенных пунктах. Энергетики заживили 3,6 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах;

Запорожская область: без напряжения остаются 3,7 тысяч потребителей в 51 населенном пункте;

Сумская область: без электроснабжения остается 80 населенных пунктов - 6,6 тысяч потребителей;

Харьковская область: без электроснабжения 40,9 тысяч абонентов;

Херсонская область: в городе Херсон обесточено 110 потребителей, всего света нет более чем в 12 тысячах потребителей; В области после ночных обстрелов без света более 25 тысяч потребителей в 45 населённых пунктах;

Черниговская область: без электроснабжения 1,4 тысяч абонентов.

Неурядицы в сети

Технологические нарушения стали причиной реструмирования в двух регионах. В частности:

Днепропетровщина: свет исчез у 335 потребителей;

Николаевщина: без света 561 абонент в 5 населенных пунктах.

Из-за массированных российских атак на украинскую энергосистему было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей. Враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, ежедневно под обстрелы попадают подстанции и линии электропередачи, что приводит к ограничению передачи электроэнергии. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы удерживать ситуацию стабильной.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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