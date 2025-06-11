В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: на что больше всего

В Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с мая 2024-го по май 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,1%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне, а электроэнергия подорожала сразу на 63,6%.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что также выросла стоимость:

Услуг по управлению многоквартирными домами – на 17,9%.

Уборки мусора – на 10,5%.

Содержания и ремонта жилья – на 3,3%.

Водоснабжения – на 0,7%.

Канализации – на 0,6%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Как изменились тарифы за 2025 год

В то же время, подчеркивается, с начала 2025 года больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – сразу на 10,3%. Также увеличились расценки на:

Содержание и ремонт жилья – на 2%.

Уборку мусора – на 1,9%.

Водоснабжение – на 0,7%.

Канализацию – на 0,6%.

Как сэкономить крупную сумму на счете за электроэнергию

В то же время двухтарифный счетчик электроэнергии "день-ночь" может помочь сэкономить значительную сумму на оплате счета – более 430 грн. Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. В частности:

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне;

электричество, использованное ночью (с 23:00 до 7:00), оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного – т.е., по 2,16 грн/кВт*ч.

Таким образом, семья из трех человек, которая живет в квартире с электроплитой и бойлером, потребляет 300 кВт*ч электроэнергии в месяц и не имеет двухтарифного счетчика, вынуждена будет заплатить за свет за месяц 1 296 грн. Ведь весь потребленный ток будет посчитан по дневному тарифу 4,32 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн. Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 придется заплатить 432 грн. И столько же – за дневное. То есть в сумме – 864 грн. Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 430 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025 года – Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа. Таким образом, в течение всего лета, а также за сентябрь и октябрь украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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