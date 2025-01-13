Украинцы могут установить полезный прибор и сэкономить крупную сумму на счете за электроэнергию: как называется

Двухтарифный счетчик электроэнергии "день-ночь" может помочь сэкономить значительную сумму на оплате счета более 430 грн. Для его установки достаточно лишь обратиться к поставщику тока – после этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

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Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. В частности:

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне;

электричество, использованное ночью (с 23:00 до 7:00), оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного.

В настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 2,16 грн/кВт*ч.

Таким образом, семья из трех человек, которая живет в квартире с электроплитой и бойлером, потребляет 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, и не имеет двухтарифного счетчика, вынуждена будет заплатить за свет за месяц 1 296 грн. Ведь весь потребленный ток будет посчитан по дневному тарифу 4,32 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн. Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 придется заплатить 432 грн. И столько же – за дневное. То есть в сумме – 864 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 430 грн. Впрочем, нужно также учитывать, что тариф могут повысить. И тогда размер сэкономленной суммы может измениться.

Чтобы установить же счетчик, нужно подать заявление о смене тарифа. Для этого понадобится паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии.

После этого – оплатить услугу по установке нового счетчика и получить список сертифицированных моделей. Далее:

приобрести прибор учета самостоятельно или у поставщика электричества;

провести процедуру параметризации нового устройства у поставщика электроэнергии;

вызвать мастера из электросети для замены счетчика, он распломбирует старый счетчик, установит и опломбирует новый. После завершения работ требуйте акт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в феврале 2025 года украинцы будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. На этом же уровне он продержится минимум до окончания отопительного сезона.

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