В Украине прекратили производить электроэнергию 2 энергоблока: будут ли отключать свет

В Украине вывели в аварийный ремонт энергоблок одной из тепловых электростанций. Еще на одном продлен срок текущего ремонта. В то же время, на атомных электростанциях снижена мощность работы 3 энергоблоков. Причина – проведение ремонтных работ. Впрочем, дефицита в энергосистеме не прогнозируется, а следовательно, плановых отключений электроэнергии тоже.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Там отметили: электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

"В течении суток на тепловых электростанциях в аварийный ремонт выведен 1 энергоблок, еще на 1 продлен срок текущего ремонта. На атомных электростанциях снижена мощность работы 3 энергоблоков для проведения ремонтных работ", – говорится в сообщении.

При каком условии начнут отключать электроэнергию

В свою очередь, главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее отметил: массовые отключения электроэнергии в Украине возможны только из-за российских обстрелов. Без этого рисков масштабной, системной аварии нет.

"У нас война, агрессор накапливает ракеты. Мы видим, что идет поставка вооружения из Северной Кореи, Ирана. Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов за скобки, то я не вижу рисков для масштабной, системной аварии", – сказал Зайченко.

Как готовиться к возможным отключениям света

Вместе с тем, в связи с возможными возникновениями аварийных ситуаций в любой части страны, а также в свете возобновления Россией массовых обстрелов украинцев призывают активно готовиться к возможным проблемам с энергообеспечением – чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего, запастись водой и едой.

В частности, воды следует запасти по меньшей мере на 3 дня, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА). Причем не только питьевой, но и технической.

Так, подчеркивается, на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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