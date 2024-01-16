В Украине возможны массовые отключения электроэнергии: названо условие

В Украине возможны массовые отключения электроэнергии – однако только из-за российских обстрелов. Без этого рисков масштабной системной аварии нет.

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Об этом в интервью сообщил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Он отметил: также россияне ежедневно проводят хакерские атаки на диспетчерский центр, однако безрезультатно – "ни одной удачной атаки не было".

"У нас война, агрессор накапливает ракеты. Мы видим, что идет поставка вооружения из Южной Кореи, Ирана. Гарантировать, что не будет блекаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов за скобки, то я не вижу рисков для масштабной системной аварии", – сказал Зайченко.

Ограничения или импорт электроэнергии

Впрочем, признал он, проблемы, все же, есть. В частности, запас прочности системы в целом упал – при чем, достаточно сильно.

"После атак [2022-2023 годов] падение составляло около 30%, сейчас мы его восстановили если не на 100%, то на 85-90% точно", – рассказал главный диспетчер "Укрэнерго".

Он отметил: выходом может стать импорт электроэнергии. Ведь, в частности:

гарантировать, что до конца зимы хватит водного ресурса, который активно используется для производства электроэнергии, "совершенно нереально";

импорт электроэнергии бизнесом для собственных нужд "позволяет ему гарантированно избежать отключений".

"Есть два варианта: ограничение или импорт электроэнергии. Если не будет импорта и аварийной помощи, то единственный вариант для диспетчера сбалансировать систему – ввести ограничения. Первыми под ограничения в таком случае попадают промышленные предприятия. Нам бы этого не хотелось, потому что промышленность это кровь экономики. Население тоже будет страдать, если предприятия будут стоять", – резюмировал Зайченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в связи с возможными массовіми обстрелами Россией украинской энергоинфраструктуры, жителей страны призывают активно готовится к возможным проблемам – чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего, запастись водой и едой.

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