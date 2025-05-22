В Украине предлагают облегчить условия получения субсидий: кого затронут изменения

В Украине планируют упростить условия оформления жилищных субсидий для детских домов семейного типа, приемных семей и многодетных семей. Им позволят получать помощь даже при наличии купленного жилья, транспорта или сбережений более 100 тысяч гривен.

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Об этом говорится в проекте постановления правительства, который размещен для обсуждения на сайте ФПУ (Федерация профсоюзов Украины). Министерство социальной политики инициировало важные изменения, которые уже вынесены на общественное обсуждение.

Они предусматривают существенное расширение прав на получение субсидий для отдельных социально уязвимых категорий населения. Новые правила будут применяться к таким категориям семей:

детские дома семейного типа;

приемные семьи , в которых воспитывается хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки;

, в которых воспитывается хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки; многодетные семьи, в которых проживает не менее трех детей, один из которых находится под опекой или попечительством.

Существенным нововведением является то, что для указанных категорий разрешается предоставление субсидий даже в случаях, которые ранее были препятствием. А именно:

покупка жилья, транспортного средства или земельного участка;

наличие у ребенка-сироты недвижимого имущества;

наличие у ребенка депозитного счета, превышающего 100 тысяч гривен.

Кроме того, будет изменен порог просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги, при превышении которого субсидия не назначалась. Согласно проекту постановления, его планируют приравнять к одной минимальной заработной плате в начале года, с которого назначается субсидия.

Государственная поддержка в виде субсидий имеет не только экономический эффект, но и социальный. Она позволяет семьям сосредоточиться на воспитании детей, а не на выживании. Льготные условия создают стимул для открытия новых детских домов семейного типа и поощряют опеку над детьми, оставшимися без родительской опеки.

С наступлением межотопительного сезона части граждан необходимо будет обновить документы для получения субсидии. Хотя в большинстве случаев процесс будет автоматизирован, существуют исключения, поэтому важно заблаговременно обратиться в Пенсионный фонд за уточнением.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в мае получили уменьшенные субсидии, поскольку выплата начислялась за апрель, когда действие отопительного сезона охватывало лишь первую его половину - с 1 по 15 число. Именно поэтому размер помощи оказался ниже, ведь расходы на отопление учитывались только за 15 дней, а не полный месяц.

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