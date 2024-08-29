В Украине пересчитали помощь по оплате коммуналки: кого затронуло и почему можно потерять субсидию

В августе 2024-го в Украине произошел традиционный автоматический перерасчет субсидий. Суммы помощи на оплату коммуналки обновятся у тех, чьи доходы претерпели существенные изменения. А вот лишиться выплаты можно из-за задолженности за коммунальные услуги.

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Пересчет субсидий в Украине проводится дважды в год – в марте ("на лето") и в августе ("на отопительный сезон"), напомнили в Пенсионной фонде (ПФУ). Пересчет проводится домохозяйствам (семьям), у которых за последние полгода:

увеличился совокупный доход на 50% и более;

упал доход на 50% и более

При перерасчете таких выплат в августе учитывается среднемесячный совокупный доход за первый и второй кварталы текущего года. Его сравнивают с доходами за третий и четвертый кварталы прошлого года.

Если в результате сравнения оказывается, что доходы получателя изменились более чем на 50%, размер субсидии пересматривают. Причина кроется в самой формуле расчета субсидии, которая зависит не только от расходов семьи на коммуналку, но и от доходов.

При это следует учитывать, что субсидии можно лишиться в случае наличия долгов за коммуналку и отказала от их реструктуризации. Речь идет о задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.

В этом случае Пенсионный фонд не назначает субсидию до тех пор, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит долг.

А вот в случае оформления новой субсидии (тем, кто ее еще не получал), могут отказать и по другим причинам. В частности это:

ошибки в декларации о доходах или заявлении: если в предоставленных документах есть неточности, Пенсионный фонд уведомит об этом заявителя. Ему предоставят 30 дней на исправление ошибок. После этого документы могут быть рассмотрены повторно;

неполный пакет документов – для предоставления дополнительных справок и т.п. дают 30 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинцы с 1 сентября будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за каждый киловатт-час. Цена на газ также не изменится.

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