В Украине отменят текущие тарифы на коммуналку? В НБУ спрогнозировали, к чему готовиться после 1 апреля
В Нацбанке не исключают, что после окончания отопительного сезона (31 марта) в Украине могут пересмотреть коммунальные тарифы. При чем, в сторону повышения.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: есть несколько предпосылок для такого прогноза. В частности:
- Рост потребности в финансировании восстановления украинской энергоинфраструктуры после массированных российских обстрелов.
- Потенциальное усиление рисков нестабильности энергорынка при нынешних тарифах.
- Накопление квазифискальные дисбалансов – т.е., создание скрытых финансовых перекосов или долгов.
- Ухудшение финансового состояния государственных энергокомпаний.
"Это будет усугублять риски нестабильности энергорынка... В то же время, усиление ценового давления будет только откладываться на будущее", – признали в НБУ.
При этом подчеркивается: если решение по повышению "коммуналки", все же, будет принято, резкого и одномоментного роста тарифов не произойдет. Как считают в НБУ, это будет происходить постепенно и поэтапно.
"Допускается, что до конца текущего отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться... В то же время учитывая рост потребностей в финансировании восстановления энергосистемы... возросла вероятность приведения части из этих тарифов к экономически обоснованным уровням", – говорится в сообщении.
НБУ не утверждает, а прогнозирует
Вместе с тем, акцентировали в Нацбанке, его прогноз основывается на анализе сложившейся ситуации. И не является гарантией реализации именно такого сценария. Ведь:
- информацией о возможных решениях по тарифам в регуляторе не владеют;
- участия в формировании тарифной политики Нацбанк не принимает.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, правительство намерено сохранить текущий тариф на газ (7,96 грн/кубометр) после 30 апреля – тогда закончится действие тарифа "Фиксированный" от "Нафтогаза". Для этого был проведен соответствующий разговор с этой компанией.
