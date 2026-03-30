В Украине отменят текущие тарифы на коммуналку? В НБУ спрогнозировали, к чему готовиться после 1 апреля

В Нацбанке не исключают, что после окончания отопительного сезона (31 марта) в Украине могут пересмотреть коммунальные тарифы. При чем, в сторону повышения.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: есть несколько предпосылок для такого прогноза. В частности:

Рост потребности в финансировании восстановления украинской энергоинфраструктуры после массированных российских обстрелов.

Потенциальное усиление рисков нестабильности энергорынка при нынешних тарифах.

Накопление квазифискальные дисбалансов – т.е., создание скрытых финансовых перекосов или долгов.

Ухудшение финансового состояния государственных энергокомпаний.

"Это будет усугублять риски нестабильности энергорынка... В то же время, усиление ценового давления будет только откладываться на будущее", – признали в НБУ.

При этом подчеркивается: если решение по повышению "коммуналки", все же, будет принято, резкого и одномоментного роста тарифов не произойдет. Как считают в НБУ, это будет происходить постепенно и поэтапно.

"Допускается, что до конца текущего отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться... В то же время учитывая рост потребностей в финансировании восстановления энергосистемы... возросла вероятность приведения части из этих тарифов к экономически обоснованным уровням", – говорится в сообщении.

НБУ не утверждает, а прогнозирует

Вместе с тем, акцентировали в Нацбанке, его прогноз основывается на анализе сложившейся ситуации. И не является гарантией реализации именно такого сценария. Ведь:

информацией о возможных решениях по тарифам в регуляторе не владеют ;

; участия в формировании тарифной политики Нацбанк не принимает.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, правительство намерено сохранить текущий тариф на газ (7,96 грн/кубометр) после 30 апреля – тогда закончится действие тарифа "Фиксированный" от "Нафтогаза". Для этого был проведен соответствующий разговор с этой компанией.

