В Украине "отменят" старые платежки за газ: население теперь будет платить "по-европейски"
Украина перейдет на европейский стандарт платежек за распределение природного газа – их разрешили размещать на одном листе с квитанцией за газ. Усовершенствованные квитанции станут более информативными, будут способствовать ясности и понятности.
Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Отмечается, что постановление о новой форме квитанции на оплату за газ было принято 14 апреля.
Это приблизит украинские платежные документы к европейским требованиям: унифицировав структуру счета, четко определив обязательную информацию и введя прозрачные правила подачи данных. Речь идет об имплементации норм Директивы ЕС 1788/2024 и положений закона о рынке газа – с акцентом на понятность для потребителя, недискриминационные условия для поставщиков и четкое разграничение услуг.
Что изменится
- Будет установлен четкий перечень обязательной информации в платежках в соответствии со стандартами ЕС.
- Введут единый шаблон и форму счета.
- Позволят объединять счет за газ и за его распределение в одном документе (с соблюдением требований Закона об отделении и независимости).
- В платежках регулярно будут обновлять актуальную информацию, определенную регулятором.
- Потребители смогут выбирать формат счета – бумажный или электронный.
Постановление вводится в действие с 1 октября 2026 года.
Украинцы получат "третью платежку" за газ
Кроме "традиционных" платежек за потребленный газ и его распределение, в апреле некоторые из бытовых потребителей газа получат третью квитанцию на оплату – за технический осмотр внутридомовых систем. Стоимость завершенных работ разделят на количество жителей дома – они платят одинаковую сумму. Поэтому чем больше квартир и чем меньше протяженность коммуникаций – тем дешевле будут работы на одну квартиру:
- наименьшая стоимость такой услуги в 2026 году – 120 грн;
- в домах с небольшим количеством квартир и разветвленной системой домовых газопроводов стоимость услуги может достигать 1 000 грн
