Украинцы могут внезапно потерять право на субсидию: кому следует обратиться в ПФУ

Украинцы могут потерять субсидию, если не сообщат Пенсионный фонд Украины (ПФУ) об изменениях в доходах, работе или личных данных в течение 10 дней. В среднем выплаты после отопительного сезона уменьшаются, ведь учитываются только базовые коммунальные услуги без отопления.

Об этом напомнили в ПФУ. Причина – необходимость уточнения информации, которая непосредственно влияет на право получения субсидии .

Речь идет не только о формальностях: в случае игнорирования запросов выплаты могут не только приостановить, но и признать излишне начисленными. В таком случае средства придется вернуть. Усиление контроля связано с необходимостью актуализации данных о получателях помощи. Со временем у людей меняются жизненные обстоятельства и именно это влияет на размер субсидии или даже право на нее.

В центре внимания – граждане, у которых могли произойти изменения в личной или финансовой ситуации. Даже незначительные на первый взгляд обновления могут стать основанием для пересмотра выплат. Чаще всего под проверку попадают те, кто не уведомил государственные органы о важных изменениях, среди них:

обновление паспортных данных или смена фамилии;

изменение контактной информации;

открытие нового банковского счета;

трудоустройство или увольнение;

начало предпринимательской деятельности.

Все эти факторы прямо влияют на расчет субсидии. Именно поэтому закон требует сообщать о них в течение 10 дней с момента изменений. Обновить информацию можно несколькими способами, это сделано специально для удобства граждан:

через электронный кабинет на официальном портале;

лично в сервисном центре;

по почте;

через работодателя (если изменения касаются работы).

В Пенсионном фонде отмечают, что своевременное обновление данных – это ключевое условие для сохранения субсидии. Без этого система не может корректно определить право на выплаты.

Многие украинцы волнуются, не отменят ли субсидии после зимы. На самом деле помощь продолжается, но меняется принцип ее начисления. С мая начинается неотапливаемый период, и выплаты автоматически переназначаются большинству домохозяйств.

Однако сумма существенно уменьшается, ведь из расчета исключают расходы на отопление. Учитываются только базовые коммунальные услуги – электроэнергия, вода, газ для приготовления пищи. В то же время автоматическое продление возможно только при отсутствии изменений в семье или доходах. Если они были – без повторного обращения в Пенсионный фонд не обойтись.

Любые расхождения в данных могут привести к финансовым последствиям для получателя. Задержка с обновлением информации – одна из самых распространенных причин потери пособия. И даже если нарушение произошло не намеренно, это не освобождает от ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляют только при условии, что доход на одного человека в семье не превышает 4660 грн. Если этот порог превышен, государство предлагает альтернативу – оформление жилищной субсидии.

