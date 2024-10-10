В Украине "отменили" отключение света зимой: названо главное условие

Зима 2024-2025 годов имеет все шансы пройти для украинцев без отключений электроэнергии. Согласно прогнозу министра энергетики Германа Галущенко, это возможно, если Россия не разрушит уцелевшие после предварительных атак объекты критической энергетической инфраструктуры. Впрочем, с таким прогнозом соглашаются не все.

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Как сообщает Forbes, об этом глава Минэнерго заявил 9 октября на форуме, организованном СМИ. В частности, Галущенко раскритиковал прогноз ООН, согласно которому продолжительность отключений света зимой может составлять до 18 часов в сутки.

Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных доводов", – констатировал министр.

По словам министра, зимой действительно могут быть отключения света, но они будут связаны с аварийными ремонтами и не будут носить системный характер. Самым надежным средством защитить энергообъекты он назвал усиление ПВО, поскольку системы второго уровня защиты не способны полностью обезопасить энергообъекты от российских ракет.

Но не все причастные к энергетике эксперты согласились бы с прогнозом Галущенко. Например, экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предполагает, что, в зависимости от продолжительности периода сильных холодов, зимой может быть график отключений 4 через 4 или 4 через 6 часов.

А вот директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что жители Киева будут иметь свет только по 8 часов в сутки. Это произойдет, если город останется без внешнего энергоснабжения.

"В Киеве не хватает зимой 700-900 мегаватт мощности, которые нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – прогнозирует эксперт.

Также отключение зимой прогнозирует и генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, даже при относительно стабильной ситуации с электроснабжением зимой свет будут выключать по пять часов в сутки. Но для этого Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, а зимние температуры не должны опускаться ниже -15 градусов мороза.

Кроме того, ранее OBOZ.UA сообщал, что гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко назвал фактом, что зимой в Украине будут отключать свет из-за дефицита электроэнергии. Впрочем, эти или иные нововведения в подготовке к отопительному сезону в компании использовать не планируют.

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