Украинцев предупредили об отключениях света: когда могут начаться

Украина, вероятно, не сможет пройти грядущую зиму без отключений электроэнергии. Причина – ожидаемый дефицит мощности в энергосистеме.

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Об этом сообщил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, передает Forbes. Он отметил: с точки зрения обеспечения электроэнергией в компании готовы к любому развития событий. Однако сценарную планировку там не делают.

"Понятно, что ограничения электроэнергии зимой будут из-за дефицита. Проценты дефицита не буду прогнозировать, достаточно знать, что это может быть – точка", – сказал Коваленко.

При этом он подчеркнул: использовать какие-либо нововведения в подготовке к отопительному сезону в компании не планируют. Ведь все необходимое, утверждает Коваленко, было сделано еще в 2022 году.

Света может не быть по 16 часов в сутки

Ранее же директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что в случае отключения внешней поставки жители крупных городов могут оставаться без света до 16 часов в сутки. Речь, в частности, о:

Киеве;

Харькове;

Одессе.

Он объяснил: эти города являются наиболее уязвимыми городами в зимний период. "Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие военные риски", – рассказал Харченко.

Одесса, по его словам, также ощущает значительный дефицит энергоресурсов – почти полное отсутствие собственного поколения в городе делает его зависимым от внешнего снабжения. А в Киеве – крупнейшем городе страны, зимой дефицит мощностей может достигать 700-900 мегаватт.

"Эти мощности нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – подчеркнул Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина сможет получать в аварийном порядке электроэнергию из Словакии в случае блэкаутов. При этом страны намерены расширить экспортно-импортные возможности – путем модернизации электрического интерконнектора "Мукачево – Вельке Капушаны".

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