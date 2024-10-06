Избежать отключений не удастся: эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Нынешней зимой Украина столкнется с отключениями электроэнергии до 5 часов каждый день даже по оптимистическому сценарию, если температура не опустится ниже -15°C. Для долгосрочной стабильности страна нуждается в децентрализации энергетической системы.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова энергетиков. Основной причиной дефицита электроэнергии является повреждение электростанций, обеспечивающих генерацию.

Хотя подстанции быстро восстанавливаются после обстрелов благодаря защитным сооружениям, электростанции остаются более уязвимыми. Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечает, что защита электростанций и их восстановление являются критическими для уменьшения масштаба отключений. Также ключевую роль в этом процессе играет эффективная работа противовоздушной обороны, которая может свести к минимуму риски новых атак со стороны России на энергетическую инфраструктуру.

Энергетическая компания ДТЭК сообщает, что у Украины есть краткосрочный план, который поможет справиться с зимними трудностями. Однако для долгосрочной безопасности страна нуждается в децентрализации энергетической системы. Это позволит сделать ее менее уязвимой к атакам и уменьшить риски масштабных отключений в будущем. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что в этом году важнейшей задачей является минимизировать влияние обстрелов на ключевые объекты генерации и обеспечить надежную работу электростанций.

Несмотря на серьезные вызовы, есть шанс относительно стабильной ситуации с электроснабжением зимой, но только при определенных условиях. Эксперты энергетической отрасли считают, что для достижения оптимистического сценария необходимо соблюсти несколько критических требований:

во-первых, Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру;

во-вторых, зимние температуры не должны опускаться ниже -15°C, поскольку это значительно увеличит нагрузку на энергосистему и потребление энергии.

Если эти условия будут соблюдены, Украина сможет избежать длительного отключения электроэнергии и контролировать процесс распределения энергоресурсов для населения. Со своей стороны правительство и энергетические компании продолжают работу над подготовкой к возможным сценариям отключений, чтобы минимизировать негативные последствия для населения и обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры.

Для обеспечения стабильной энергетической ситуации в будущем эксперты отмечают необходимость децентрализации энергетической системы Украины. Это предполагает развитие альтернативных источников энергии и более локализованных систем генерации, которые будут менее уязвимыми к атакам извне. Такой подход позволит стране быть лучше подготовлены к следующим зимам и снизить зависимость от централизованных систем, которые являются легкой целью для военных ударов.

Максим Тимченко подчеркнул, что децентрализация является ключевым направлением украинской энергетической системы. Хотя в краткосрочной перспективе страна имеет план выживания в зимний период, долгосрочная стабильность возможна только при трансформации энергетической инфраструктуры. Это не только снизит риски, но и позволит снизить зависимость от внешних факторов, таких как военные действия или погодные условия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам следует защитить свою технику из-за возможных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

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