Свет будет по 6 часов в день: украинцев предупредили о новых суровых отключениях

При худшем сценарии зимой свет в домах украинцев может быть только по 6 часов в сутки. Впрочем, если температура воздуха будет держаться значительно выше нуля, отключений электроэнергии не будет.

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Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он допустил, что график отключений может быть 4 через 6 часов, но это будет зависеть от того, насколько холодной окажется зима.

"Мы прогнозировали, что в сентябре-октябре ситуация с балансом может быть спокойной, если не будет новых масштабных обстрелов", – сказал Кудрицкий. Он отметил, что электропотребление могут начать ограничивать в декабре, потому что в ноябре еще обычно не столь прохладная погода.

Он подчеркнул, что есть только один сценарий, при котором свет не будут отключать в течение всей зимы. "Это такой сценарий, когда всю зиму будет плюс 5 или плюс 15 градусов и нет новых обстрелов. То есть в принципе он существует, но мы понимаем, что он сугубо теоретический", – указал экс-глава "Укрэнерго".

Также он подчеркнул: в холодную погоду отключения будут даже при реализации всех планов по восстановлению генерации. Однако точно сказать, как интенсивно будут отключать свет, Кудрицкий не смог.

"У нас может быть ситуация с отключениями примерно такая, как во время жары летом. Вот вы можете ориентироваться… Если вспомнить июль, то свет был примерно по 4-6 часов в сутки максимум… Возможно, немного больше. Может быть график 4 через 4, может быть график 4 через 6. Это зависит, опять же, от того, насколько длинным будет этот период сильных холодов", – прогнозирует бывший глава "Укрэнерго".

Как уже сообщал OBOZ.UA, заместитель министра энергетики Николай Колесник призвал украинцев собственноручно готовиться к зиме, утеплив свои дома и внедрив энергоэффективные технологии. Государство оказывает финансовую поддержку в установке солнечных панелей, генераторов и относительно других решений, которые помогут уменьшить зависимость от центрального энергоснабжения.

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