В Украине отменили отключение электроэнергии: надолго ли и что обязательно нужно успеть сделать каждому

В Украине последние дни июля проходят без отключения электроэнергии. И хотя стабилизация ситуации и сокращение дефицита может создать обманчивое впечатление, что худшее уже позади, на самом же деле уже с началом отопительного сезона ситуация может снова повториться. По негативному сценарию, могут вернуться отключения, которые были в самые жаркие дни июля. Когда, например, в столице использовали график: два часа со светом и два часа без света подряд.

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О том, к чему следует готовиться украинцам и что нужно успеть сделать к зиме, читайте в материале OBOZ.UA.

Проблемы со светом закончились?

Нет, на самом деле ситуация стабилизировалась на время. В последние дни июля "Укрэнерго" не применяло графики отключений, а объемы дефицита значительно снизились в связи с выходом из ремонта энергоблоков и сокращением потребления. Хорошая новость: вероятно, в ближайшее время ситуация будет только улучшаться.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в "Украинском медиа-центре" заявил, что ожидает улучшения ситуации в следующие несколько недель. "Если не будет каких-либо новых масштабных повреждений электростанций, то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель", – сказал он.

В то же время заместитель председателя Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что энергетики еще в мае ожидали улучшения ситуации после того, как снизится температура воздуха. Аномальная жара уже позади, так что ситуация действительно стабилизировалась. При этом Бойко настроен более оптимистично: отключения могут не применяться в течение трех месяцев.

"Будучи, к сожалению, погодозависимыми, мы находимся в относительном балансе. Если не будет внешних влияний, я думаю, что мы в этом балансе (а это значит, что если какие-то ограничения и будут возникать, то они будут незначительными) должны прожить следующие минимум три месяца", – отметил Бойко.

Проблемы обязательно возникнут, но уже во время последующих пиков потребления. Как только в Украине начнется отопительный сезон, ситуация значительно ухудшится. Зимой дефицит электроэнергии будет составлять до 35%, посчитали энергокомпании. Это означает, что отключения могут продолжаться по 18 часов в сутки (совокупно, не подряд). Это фактически сценарий, что уже реализовался в период максимальной июльской жары. С такими оценками согласны и энергетические эксперты, правда, добавляя, что это скорее негативный сценарий.

Что нужно успеть сделать к зиме дома

Несколько недель назад эксперт по энергоэффективности Святослав Павлюк заявил, что каждой квартире придется купить энергетическое оборудование на три-четыре тысячи долларов. Он также отметил, что это плата за низкие тарифы на протяжении многих лет.

Слова Павлюка вызвали бурную реакцию в соцсетях. Решение на три-четыре тысячи долларов – батарея на 7-10 кВт/ч, которая будет работать с умным инвертором. Сейчас батарею такой мощности можно купить за 85 тыс. грн. Ее мощности на умеренное потребление электроэнергии в квартире хватит даже при очень длительных отключениях. То есть с такой батареей украинец не будет замечать период отключений электроэнергии. Переключение на питание от батареи может происходить автоматически.

Кроме того, такая батарея может брать из сети электроэнергию в период, когда нет дефицита, а отдавать при необходимости. Правда, очевидно, что финансовой возможности у каждой семьи тратить такие суммы на батареи нет. Потому реализация такого прогноза вызывает определенные сомнения. Однако украинцы массово покупают бюджетные варианты.

"Я приобрел себе зарядную станцию на 1 кВт. Ее можно где-то за тысячу долларов купить. Конечно, вы не можете с ее помощью все в квартире подключить и вообще без проблем переживать отключения. Но можно свет включать, можно телефоны, компьютеры заряжать", – рассказывает OBOZ.UA киевлянин Святослав.

Зарядной станции при длительных отключениях ему хватало на три дня для того, чтобы заряжать ноутбук, а вечером – включать свет. "Разряжал я при графике 7 часов без света и 2 часа со светом свою станцию аж за три дня. Интернет у меня заживлен другим павербанком, поэтому это только свет, компьютер и очень редко – телефон. А полностью заряжается моя станция всего за 1,2 часа", – рассказывает Святослав.

Для квартиры аккумулятор – едва ли не единственный вариант. Размещать генераторы на балконах запрещено (это очень небезопасно). После отмены НДС и ввозных пошлин и удовлетворения ажиотажного спроса стоимость таких станций может снизиться. Сейчас станцию на 1 кВт на популярных площадках можно купить по цене от 33 тыс. грн (по состоянию на конец июля). При этом среднее потребление квартиры в сутки – около 6 кВт.

Если в июле украинцы страдали от жары, то в декабре проблемы могут возникнуть из-за значительного похолодания. Хуже всего будет в тех домах, где нет газа и централизованного отопления. Речь идет о современных многоэтажных домах, где по нормам безопасности запрещено подключать газ, а отопление обеспечивается либо индивидуальными электрическими котлами, либо с помощью индивидуального теплового пункта (находится в подвальном помещении многоэтажки и работает с помощью электроэнергии).

Потому также принципиально утеплить свою квартиру. Большая часть тепла из дома теряется тремя путями: через двери и окна, через крышу и через наружные стены. Соответственно, их следует утеплять. Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый, – утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома", – объяснили в Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности.

Некоторые проблемы можно решить только на уровне всего дома. Это и вопрос энергоэффективности (утепление дома и т. д.), и возможность питать насосы, ИТП, лифты.

Готовиться должно и государство

Энергетики активно проводят ремонты, усиливается ПВО. Вместе с тем необходимо также развивать газовую генерацию, и без участия государства, местных органов власти реализовать это невозможно. Уже сейчас в разных городах установлены когенерационные газовые станции. Например, по запросу OBOZ.UA в Хмельницком городском совете заявили, что "Хмельницктеплокоммунэнерго" бесплатно получила одну газопоршневую когенерационную установку, а еще 14 – закупила самостоятельно.

Это позволит предприятию работать даже в период отключения света. Однако о том, чтобы обеспечить нужды горожан, речь не идет. Кроме того, после масштабных отключений электроэнергии в июле следует также провести работу над ошибками. Госэнергонадзор выявил многочисленные нарушения. Нардеп и член коллегии Алексей Кучеренко опубликовали документ с отчетом ведомства. Выявили следующие нарушения:

непоочередное и непоследовательное отключение электроэнергии по графику почасовых отключений для всех очередей;

расхождение в суммарной продолжительности времени ограничений по разным очередям в течение месяца;

превышение максимального перерыва в электроснабжении потребителей (свыше семи часов);

длительность введения в действие очередей (от 30 до 45 минут);

применение при отключении следующей очереди линий, которые были аварийно отключены 6-12 часов;

неотключение отдельных присоединений;

некоторые очереди отключались вместо 8-12 часов на 15-18 часов из-за наложения графиков.

"В частности, выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений. Сейчас больше всего нарушений было выявлено в Днепропетровской, Житомирской областях", – говорится в отчете.

Фактически некоторые города игнорировали отключение электроэнергии и тем самым усиливали дефицит в других населенных пунктах. Кроме того, и сами энергетики не всегда справлялись со своей работой как при подготовке графиков, так и при их реализации.