В Украине обновили график отключения электроэнергии: когда не будет света 26 ноября
В Украине 26 ноября отключать электроэнергию будут только часть дня. При этом будет действовать всего одна очередь отключений.
Как говорится в сообщении Укрэнерго, отключения не планируется в обеденный период. Да, время применения и объем ограничений будут следующими:
- 7:00 – 10:00 – одна очередь отключений
- 14:00 – 21:00 – одна очередь отключений
Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине стоимость электроэнергии в декабре не изменится. Также изменения не ожидаются и в стоимости газа. Как отмечают в Минэнерго, стоимость газа не изменится и в первом квартале 2025 года. Дело в том, что действующий тариф действует до мая следующего года.
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