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В Украине обновили график отключения электроэнергии: когда не будет света 26 ноября

Александр Литвин
Коммуналка
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Как долго будут продолжаться отключения света

В Украине 26 ноября отключать электроэнергию будут только часть дня. При этом будет действовать всего одна очередь отключений.

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Как говорится в сообщении Укрэнерго, отключения не планируется в обеденный период. Да, время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 7:00 – 10:00 – одна очередь отключений
  • 14:00 – 21:00 – одна очередь отключений

Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Что означают очереди и где искать свой график

  • 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
  • 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
  • 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
  • 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине стоимость электроэнергии в декабре не изменится. Также изменения не ожидаются и в стоимости газа. Как отмечают в Минэнерго, стоимость газа не изменится и в первом квартале 2025 года. Дело в том, что действующий тариф действует до мая следующего года.

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