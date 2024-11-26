В Украине обновили график отключения электроэнергии: когда не будет света 26 ноября

В Украине 26 ноября отключать электроэнергию будут только часть дня. При этом будет действовать всего одна очередь отключений.

Видео дня

Как говорится в сообщении Укрэнерго, отключения не планируется в обеденный период. Да, время применения и объем ограничений будут следующими:

7:00 – 10:00 – одна очередь отключений

14:00 – 21:00 – одна очередь отключений

Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Что означают очереди и где искать свой график

1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;

4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине стоимость электроэнергии в декабре не изменится. Также изменения не ожидаются и в стоимости газа. Как отмечают в Минэнерго, стоимость газа не изменится и в первом квартале 2025 года. Дело в том, что действующий тариф действует до мая следующего года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!