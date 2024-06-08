В Украине в ночь на 8 июня выходит в работу энергоблок АЭС. Это, хоть и временно, улучшит ситуацию в энергетике и позволит несколько ослабить ограничения.

В ночь на субботу, 8 июня, по ремонту выйдет дополнительный блок атомной электростанции, что временно улучшит ситуацию в энергосистеме, поэтому ограничения для потребителей станут несколько мягче, сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире ток-шоу Украинской правды. .

"Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС. Это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме", – сказал Кудрицкий.

По его словам, наиболее критическая ситуация сложилась на тепловых электростанциях и ГЭС. "Это не значит, что все те энергоблоки, которые сейчас не работают, уничтожены навсегда. Но именно в этом моменте – у нас действительно исторический рекорд того, насколько низка мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях – масштаб тоже глобальный этих повреждений. Можно сказать, что нет практически ни одной гидроэлектростанции, которая не была повреждена", – говорит Кудрицкий.

Напомним, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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