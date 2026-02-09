Некоторые украинцы будут без тепла до весны: сколько домов в Киеве останутся без отопления

Из-за уничтожения Дарницкой ТЭЦ 1170 домов в Киеве останутся без централизованного отопления до конца этого сезона. Жителям пытаются компенсировать это приоритетным электроснабжением, но полноценное тепло в этом году им уже не восстановят.

Видео дня

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью заместителю председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Жупанину. По его словам, Киев больше всего среди украинских городов пострадал от последствий российских атак по энергетической инфраструктуре этой зимой.

Самой критической стала ситуация с Дарницкой теплоэлектроцентралью, которая фактически разрушена в результате обстрелов. Из-за этого тысячи жителей столицы вынуждены переживать отопительный сезон без централизованного тепла.

Как сообщил Харченко, Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) обеспечивала теплоснабжением 1170 жилых домов в Киеве. После ее уничтожения стало понятно, что возобновить подачу тепла в этом отопительном сезоне уже невозможно.

По словам эксперта, даже минимальное техническое восстановление – запуск котлов для нагрева воды требует нескольких месяцев, а полноценное возвращение объекта к работе является еще более длительным процессом. Поэтому жителям этих домов придется обходиться без централизованного отопления как минимум до весны.

Чтобы уменьшить последствия энергетической катастрофы, для пострадавших районов ввели режим приоритетного электроснабжения. По словам Харченко, электроэнергию удается подавать в такие дома примерно 18 часов в сутки, что в нынешних условиях считается очень высоким показателем. Кроме этого, в городе:

активно работают пункты несокрушимости и обогрева;

завозятся дизельные и бензиновые генераторы;

жителям рекомендуют использовать электрообогреватели как временную альтернативу отоплению.

Впрочем, эксперт отмечает, что эти меры являются лишь вынужденной компенсацией, а не полноценной заменой теплоснабжения. Харченко подчеркивает, что именно столица пока демонстрирует худший результат по масштабам повреждений энергетических объектов.

Дарницкая ТЭЦ фактически выведена из строя, а другие объекты энергосистемы испытывают регулярные повреждения, которые приходится постоянно ремонтировать. По его словам, большинство других поврежденных энергообъектов в Украине можно восстановить в более короткие сроки, тогда как ситуация с ТЭЦ-4 является исключительно сложной и длительной.

Специалисты отмечают, что до завершения текущего отопительного сезона ситуация с теплом в пострадавших районах Киева принципиально не изменится. Основные усилия энергетиков и городских властей сосредоточены на поддержании стабильного электроснабжения и работе кризисной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина закупила за средства Национального резерва мобильное энергооборудование на более 546 млн грн и уже отправила почти 40 фур с техникой в Киев и Харьковскую область. Столица получает 4 когенерационные установки по 2,3 МВт, а Харьковская область 3 установки по 4,3 МВт.

