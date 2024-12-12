В Украине меняют графики отключений: потребителей в одной группе смогут оставлять без света по-разному

Во всех областях Украины установят одинаковые принципы применения графиков почасовых отключений света населению – согласно соответствующей Инструкции Минэнергетики. В частности, каждая очередь будет дополнительно разделена на две подочереди, которые смогут отключать в разное время – для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами и внутри каждой области.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там объяснили:

Если сбаллансировать систему можно будет, к примеру, без отключения целой очереди потребителей, диспетчером может быть отдана команда на отключение 0,5 очереди.

Если двух очередей будет мало, можно будет отключить 2,5 очереди.

Кроме того, отмечается, Инструкция предусматривает, что на обесточивание официально абонентов отводится до 30 минут. Столько же – на заживление.

"Графики почасовых отключений (ГПО) во всех областях будут унифицированы с соблюдением принципов равномерности и справедливости. Каждая группа потребителей в каждой области, определяемой оператором системы распределения (облэнерго), получит четкое время, когда меры ограничения будут применяться к ней – с учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будний/выходной", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: поскольку в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно, окончательное выравнивание продолжительности обесточиваний будет происходить по итогам недели. И за это по-прежнему будут отвечать операторы системы распределения – облэнерго.

Очередь графиков почасовых отключений (ГПО) – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Весь объем ограничений при использовании графиков почасовых отключений разделен на 6 равных очередей. В ГПО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение, в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

Как будут отключать свет промышленности и бизнесу

Затронут изменения и промышленность с бизнесом. В частнсоти, усиливается контроль применения графиков ограничения мощности (ГОМ) для промышленности.

"Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОМ – операторы системы распределения (облэнерго) должны самостоятельно применить графики аварийного отключения по отношению к потребителям, которые подключены к их сетям. А оператор системы передачи – применить график аварийных отключений (ГАО) по отношению к потребителям, которые подключены к магистральным сетям", – объяснили в "Укрэнерго".

Где смотреть графики отключений

В настоящее же время, отметили энерегетики, все операторы системы распределения адаптируют свои графики к новым требованиям. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, новые правила отключений могут ввести в действие с нового года. Впрочем, конкретные графики еще не составлены.

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