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В Украине меняют графики отключений: потребителей в одной группе смогут оставлять без света по-разному

Роман Костюченко
Коммуналка
3 минуты
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В Украине меняют графики отключений

Во всех областях Украины установят одинаковые принципы применения графиков почасовых отключений света населению – согласно соответствующей Инструкции Минэнергетики. В частности, каждая очередь будет дополнительно разделена на две подочереди, которые смогут отключать в разное время – для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами и внутри каждой области.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там объяснили:

  • Если сбаллансировать систему можно будет, к примеру, без отключения целой очереди потребителей, диспетчером может быть отдана команда на отключение 0,5 очереди.
  • Если двух очередей будет мало, можно будет отключить 2,5 очереди.

Кроме того, отмечается, Инструкция предусматривает, что на обесточивание официально абонентов отводится до 30 минут. Столько же – на заживление.

В Украине изменили принцип отключений света

"Графики почасовых отключений (ГПО) во всех областях будут унифицированы с соблюдением принципов равномерности и справедливости. Каждая группа потребителей в каждой области, определяемой оператором системы распределения (облэнерго), получит четкое время, когда меры ограничения будут применяться к ней – с учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будний/выходной", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: поскольку в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно, окончательное выравнивание продолжительности обесточиваний будет происходить по итогам недели. И за это по-прежнему будут отвечать операторы системы распределения – облэнерго.

Очередь графиков почасовых отключений (ГПО) – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Весь объем ограничений при использовании графиков почасовых отключений разделен на 6 равных очередей. В ГПО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение, в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

Как будут отключать свет промышленности и бизнесу

Затронут изменения и промышленность с бизнесом. В частнсоти, усиливается контроль применения графиков ограничения мощности (ГОМ) для промышленности.

"Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОМ – операторы системы распределения (облэнерго) должны самостоятельно применить графики аварийного отключения по отношению к потребителям, которые подключены к их сетям. А оператор системы передачи – применить график аварийных отключений (ГАО) по отношению к потребителям, которые подключены к магистральным сетям", – объяснили в "Укрэнерго".

Где смотреть графики отключений

В настоящее же время, отметили энерегетики, все операторы системы распределения адаптируют свои графики к новым требованиям. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, новые правила отключений могут ввести в действие с нового года. Впрочем, конкретные графики еще не составлены.

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