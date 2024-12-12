В Украине меняют графики отключений: потребителей в одной группе смогут оставлять без света по-разному
Во всех областях Украины установят одинаковые принципы применения графиков почасовых отключений света населению – согласно соответствующей Инструкции Минэнергетики. В частности, каждая очередь будет дополнительно разделена на две подочереди, которые смогут отключать в разное время – для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами и внутри каждой области.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там объяснили:
- Если сбаллансировать систему можно будет, к примеру, без отключения целой очереди потребителей, диспетчером может быть отдана команда на отключение 0,5 очереди.
- Если двух очередей будет мало, можно будет отключить 2,5 очереди.
Кроме того, отмечается, Инструкция предусматривает, что на обесточивание официально абонентов отводится до 30 минут. Столько же – на заживление.
"Графики почасовых отключений (ГПО) во всех областях будут унифицированы с соблюдением принципов равномерности и справедливости. Каждая группа потребителей в каждой области, определяемой оператором системы распределения (облэнерго), получит четкое время, когда меры ограничения будут применяться к ней – с учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будний/выходной", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: поскольку в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно, окончательное выравнивание продолжительности обесточиваний будет происходить по итогам недели. И за это по-прежнему будут отвечать операторы системы распределения – облэнерго.
Очередь графиков почасовых отключений (ГПО) – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Весь объем ограничений при использовании графиков почасовых отключений разделен на 6 равных очередей. В ГПО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение, в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.
Как будут отключать свет промышленности и бизнесу
Затронут изменения и промышленность с бизнесом. В частнсоти, усиливается контроль применения графиков ограничения мощности (ГОМ) для промышленности.
"Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОМ – операторы системы распределения (облэнерго) должны самостоятельно применить графики аварийного отключения по отношению к потребителям, которые подключены к их сетям. А оператор системы передачи – применить график аварийных отключений (ГАО) по отношению к потребителям, которые подключены к магистральным сетям", – объяснили в "Укрэнерго".
Где смотреть графики отключений
В настоящее же время, отметили энерегетики, все операторы системы распределения адаптируют свои графики к новым требованиям. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, новые правила отключений могут ввести в действие с нового года. Впрочем, конкретные графики еще не составлены.
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