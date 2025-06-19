В Украине изменилась ситуация с электричеством: чего ждать и что должен сделать каждый потребитель

В Украине растет потребление электроэнергии – из-за высокой облачности в нескольких областях снизилась эффективность солнечных электростанций. Поэтому украинцев призвали пользоваться мощными электроприборами в светлое время суток (то есть в 10-18 часов).

Видео дня

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 9:30 19 июня потребление электроэнергии в Украине – на 3,1% выше, чем в это же время предыдущего дня.

"Причина таких изменений – более высокая, по сравнению с предыдущим днем, облачность в нескольких областях. Это приводит к более низкой производительности бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", – пояснили энергетики.

Учитывая погодные условия, а также, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться от российских атак, сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на период продуктивной работы солнечных электростанций. Поэтому мощными электроприборами следует пользоваться с 10:00 до 18:00.

Потребителей предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому им следует следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

К чему украинцам готовиться летом?

В целом ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной, поэтому летом в Украине может не быть дефицита электроэнергии, считают в "Укрэнерго". Свет будут выключать только при условии новых обстрелов и повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

"Меня часто спрашивают, как будет с электричеством летом. Сегодня ситуация в энергосистеме абсолютно контролируемая и нормальная. Мы почти полностью покрываем потребление внутри страны. Привлечение импорта коммерческое. Мы также экспортируем э/э. Если вынести за скобки вопрос, будут обстрелы или нет, то у меня нет сомнений, что мы нормально пройдем летний, осенний периоды, а также вовремя и качественно подготовимся к зиме", – сказал Брехт.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за год тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли – всего на 20,1% с мая 2024-го по май 2025-го. Больше всего – на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!