В Украине изменилась ситуация с электричеством: чего ждать и что должен сделать каждый потребитель
В Украине растет потребление электроэнергии – из-за высокой облачности в нескольких областях снизилась эффективность солнечных электростанций. Поэтому украинцев призвали пользоваться мощными электроприборами в светлое время суток (то есть в 10-18 часов).
Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 9:30 19 июня потребление электроэнергии в Украине – на 3,1% выше, чем в это же время предыдущего дня.
"Причина таких изменений – более высокая, по сравнению с предыдущим днем, облачность в нескольких областях. Это приводит к более низкой производительности бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", – пояснили энергетики.
Учитывая погодные условия, а также, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться от российских атак, сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на период продуктивной работы солнечных электростанций. Поэтому мощными электроприборами следует пользоваться с 10:00 до 18:00.
Потребителей предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому им следует следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения:
К чему украинцам готовиться летом?
В целом ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной, поэтому летом в Украине может не быть дефицита электроэнергии, считают в "Укрэнерго". Свет будут выключать только при условии новых обстрелов и повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
"Меня часто спрашивают, как будет с электричеством летом. Сегодня ситуация в энергосистеме абсолютно контролируемая и нормальная. Мы почти полностью покрываем потребление внутри страны. Привлечение импорта коммерческое. Мы также экспортируем э/э. Если вынести за скобки вопрос, будут обстрелы или нет, то у меня нет сомнений, что мы нормально пройдем летний, осенний периоды, а также вовремя и качественно подготовимся к зиме", – сказал Брехт.
Как уже сообщал OBOZ.UA, за год тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли – всего на 20,1% с мая 2024-го по май 2025-го. Больше всего – на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!