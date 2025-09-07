В Украине готовятся повышать тарифы на коммунальные услуги: в НБУ рассказали, почему это неизбежно

Со следующего года тарифы на коммунальные услуги для населения могут начать повышать. В таком случае их будут повышать постепенно – до тех пор, пока они не достигнут рыночного уровня, и таким образом государство прекратит субсидировать коммунальные услуги. Все потребители будут платить их по экономически обоснованным ценам.

Об этом рассказал первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, этот процесс откладывать больше нельзя, ведь он напрямую связан с финансовой стабильностью государства.

Сейчас тарифы для населения значительно ниже их реальной рыночной стоимости. Государство вынуждено компенсировать разницу из бюджета, что создает дополнительную нагрузку на финансы страны. "Сегодняшнее субсидирование цен является достаточно дорогим для государства. Это создает дополнительное давление на бюджет, на квазибюджетные балансы. Поэтому рано или поздно это все равно надо будет выравнивать", – пояснил Николайчук.

По его словам, фактическая стоимость коммунальных услуг растет ежегодно, и искусственное сдерживание тарифов уже привело к значительному разрыву между ценами для населения и реальной себестоимостью. Нацбанк признает, что повышение тарифов приведет к росту инфляции.

Однако этот эффект будет временным. В среднесрочной перспективе процесс постепенного повышения коммунальных тарифов, наоборот, поможет стабилизировать экономику и замедлить инфляционные процессы.

Сейчас же инфляция удерживается административными методами благодаря замороженным тарифам. Это позволяет создать лучшую статистику, однако не решает проблему. "Рано или поздно тарифы придется повышать. Ведь, пока их искусственно сдерживали, их реальная стоимость ушла далеко вперед", – отметил Николайчук.

Если тарифы резко поднять до рыночного уровня сразу, это вызовет мощный ценовой шок и серьезно ударит по кошелькам украинцев. Именно поэтому правительство планирует действовать постепенно. Повышение будет происходить шаг за шагом, с учетом социальных гарантий.

"Лучше это делать последовательно и постепенно. Власть уже и так искусственно затормозила этот процесс, поэтому со следующего года его следует начинать немедленно", – подчеркнул Николайчук. В 2022 году правительство ввело мораторий на повышение тарифов на поставку тепла, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения для населения на время действия военного положения.

Это решение имело целью социальную защиту граждан в сложных условиях войны. Впрочем, после его отмены правительство будет вынуждено постепенно приводить тарифы к экономически обоснованному уровню.

