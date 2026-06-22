В оккупированном Крыму ввели графики отключений света: что случилось

Во временно оккупированном Крыму 22 июня ввели графики отключения электроэнергии. Так, в Алуште, Джанкое и ряде других населенных пунктов свет будут отключать по почасовому расписанию – по схеме "три часа со светом – три часа без". Энергетический коллапс на полуострове усугубился после пожаров и взрывов, зафиксированных в воскресенье.

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Об этом сообщило "Радио Свобода". Проблемы с электроснабжением возникли после аварий на энергетической инфраструктуре.В целом речь идет об Алуште, Джанкое, Нижнегорском, Черноморском и Красноперекопском районах. Первые массовые отключения произошли еще 21 июня после утренних взрывов.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Крыма и Севастополя в нашем районе проводятся плановые отключения электроэнергии по графику: 3 часа без света, 3 часа с подачей электроэнергии. График будет доведен до сведения жителей после согласования с профильными службами", – сообщил, в частности, заместитель оккупационного "главы" Черноморского района Андрей Шатиренко.

В Красноперекопском районе и Алуште отключения будут происходить по следующему графику:

в нечетные дни электроснабжение будет приостанавливаться с 00:00 до 03:00;

затем с 06:00 до 09:00 и далее по аналогичной схеме.

В Судаке свет могут отключать в общей сложности до трёх часов в сутки. Об этом сообщил глава подконтрольной РФ администрации города Кирилл Чебышев, однако конкретное время отключений не уточняется.

Также в ряде городов и сел оккупированного полуострова местные власти решили временно отключить уличное освещение для снижения нагрузки на энергосистему.

Накануне, 21 июня, Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал фотографии Таврической ТЭС вблизи Симферополя, на которых запечатлены последствия пожара на объекте. В то же время российские власти официально не подтверждали информацию об атаке на станцию, как и не поступало сообщений от Сил обороны Украины о поражении этого энергетического объекта.

Тогда же в Севастополе объявили о введении графиков временных отключений электроэнергии. По словам оккупационных властей, такие меры принимаются "для устранения перегрузки электрических сетей за пределами Севастополя".

Как сообщал OBOZ.UA, украинская армия в ночь на 21 июня нанесла удар по нефтяному терминалу "ТЭС-Терминал-1" во временно оккупированной Керчи. В результате атаки там вспыхнул пожар. Терминал является одним из ключевых перевалочных пунктов и хранилищ ГСМ в Крыму, который использовался для нужд ВС РФ.

В целом ситуация с поставками топлива в Крым стремительно ухудшается. Из-за отсутствия поставок на полуострове оккупационная администрация Сергея Аксенова отменила продажу бензина даже по QR-кодам, теперь заправиться смогут только транспортные средства оперативных служб.

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