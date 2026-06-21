В Крыму после утренних взрывов начались массовые отключения электричества

В оккупированном Крыму после утренних взрывов 21 июня зафиксировали массовые отключения электроэнергии. Без света частично остались сразу несколько энергорайонов полуострова.

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На этом фоне оккупационные "власти" сообщают о повреждении электросетей и вводят ограничения. Об этом сообщает ASTRA.

Масштабные отключения после взрывов

После ночных и утренних взрывов в Крыму начались массовые отключения электроэнергии. Как заявили в подконтрольном оккупационным властям предприятии "Крымэнерго", причиной стали повреждения в электрических сетях.

"В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что об ориентировочных сроках восстановления электроснабжения обещают сообщить дополнительно.

В Севастополе вводят графики

В Севастополе ситуация вынудила оккупационную администрацию прибегнуть к ограничениям. Назначенный РФ "губернатор" города Михаил Развожаев заявил о введении графиков временных отключений электроэнергии.

По его словам, такие меры применяются "для устранения перегрузки электрических сетей за пределами Севастополя".

На фоне энергетических проблем на полуострове ранее также сообщалось об ограничениях в топливной сфере. Назначенный РФ "глава" Крыма Сергей Аксенов заявлял, что автозаправочные станции прекращают продажу топлива для гражданского населения.

Согласно озвученной информации, заправка будет осуществляться только для транспорта государственных служб.

Оккупационные власти призывают местных жителей "отнестись с пониманием" к сложившейся ситуации.

В то же время точные сроки полного восстановления электроснабжения остаются неизвестными.

Напомним, украинская армия в ночь на 21 июня нанесла удар по нефтяному терминалу "ТЕС-Терминал-1" во временно оккупированной Керчи. В результате атаки там вспыхнул пожар. Терминал является одним из ключевых перевалочных пунктов и хранилищ ГСМ в Крыму, который использовался для нужд ВС РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ночные удары по целям во временно оккупированном Крыму и в Краснодарском крае РФ: поражены объекты по обе стороны от Крымского моста. Силы обороны применили "дальнобойные санкции" против военной логистики, нефтяной отрасли, а также системы ПВО оккупантов.

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