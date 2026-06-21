По всему Крыму после взрывов в Керчи отменили продажу бензина даже по QR-кодам

В оккупированном Крыму стремительно продолжает ухудшаться ситуация с поставками топлива. В связи с отсутствием поставок на полуострове захватчики отменили продажу бензина даже по QR-кодам.

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Теперь заправиться смогут только транспортные средства оперативных служб. Об этом в Telegram сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Топливный кризис в Крыму

Глава оккупационной администрации Севастополя пожаловался, что поставки топлива в город задерживаются. В связи с этим оккупанты решили отменить продажу топлива по QR-кодам на АЗС "ТЭС". Такую схему реализации бензина россияне ввели на полуострове, чтобы скрыть последствия нехватки топлива.

Также Развожаев рассказал, что по состоянию на 21 июня заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб.

Стоит отметить, что буквально накануне Развожаев обещал жителям оккупированного Севастополя организовать продажу топлива по QR-коду. Оккупант вечером 20 июня выдал, что продажа бензина в Севастополе на сети АЗС "ТЭС" будет по QR-коду.

При этом для получения такого талона владельцев автомобилей оккупанты заставляли ввести регистрационный номер транспортного средства в специальный чат-бот. Потом автомобилисты должны были выбрать необходимый вид топлива и направить заявку для получения QR-кода.

Что предшествовало

Буквально несколько дней назад российские пропагандисты радовались, что в Крым привесли "много топлива", намекая на то, что проблема с дефицитом бензина "будет решена". Однако под систематическим огневым контролем Сил обороны Украины по оккупированному полуострову все надежды захватчиков снова были разрушены.

В оккупированном Крыму ситуация с топливом переросла в полноценный системный кризис. Полуостров фактически находится в условиях топливной блокады, из-за чего местная жизнь теперь во многом вращается вокруг попыток купить бензин.

Свободной продажи бензина на большинстве заправок крупнейших сетей (практически нет. Оккупационные администрации ввели жесткие лимиты, которые за последние три недели июня существенно ужесточились.

Заправка в тару полностью запрещена, чтобы избежать накопления запасов населением, а очереди на тех немногих заправках, где объявляют о наличии свободных объемов, стали круглосуточными.

В Севастополе, Симферополе, Ялте и Евпатории очереди перед АЗС растягиваются на километры, в них скапливается по 200–300 машин. Люди стоят часами, часто продвигаясь к АЗС только для того, чтобы узнать, что "топливо закончилось".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Керчи ночью раздавались многочисленные взрывы, работала и российская ПВО: полуостров атаковали дроны. В сети сообщали о попаданиях в разных частях города. В частности, под ударом оказался порт в Керчи, там вспыхнул пожар на терминале перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа, в то же время прилетело по порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ, откуда в Крым на паромах доставляют топливо.

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