В "Нафтогазе" рассказали, что делать, если плохо горит или гаснет газ из конфорки

Компания "Нафтогаз" рассказала о том, что делать, если газ в конфорке или горелке духовки плохо горит или вообще гаснет при включении. Причиной этому является засор отверстий, через которые выходит газ для горения.

"Проблемы с подачей газа в конфорку могут возникать у плит, которые уже несколько лет находятся в эксплуатации, а также у новых устройств. Причин этому бывает несколько", – объясняют в "Нафтогазе". Среди причин:

Сбой в системе подачи голубого топлива. Если одна из конфорок не включается, нужно проверить, открыт ли кран/клапан подачи газа к ней. Также следует проверить давление в системе газоснабжения. Это может сделать специалист вашего ОГРМ. В случае обнаружения проблем обратитесь к оператору газораспределительных сетей (ОГРМ) и вызовите специалиста. Он поможет устранить неполадки и наладит работу газовой плиты.

Нарушения в работе электроподжига. Современные газовые плиты оснащены механизмом электрического (пьезо) зажигания. Он удобен и безопасен, поэтому у вас не будет нужды в зажигалках и спичках. Если инструмент выходит из строя, это может стать причиной того, что газовая конфорка не включается. Заменить зажигалку (пьезо) вы можете самостоятельно, приобретя запчасть в специализированном магазине. Или обратитесь к мастеру, который проделает работу за вас.

Загрязнение конфорок варочной поверхности. Эта проблема наиболее распространена и возникает в процессе эксплуатации плиты. Остатки пищи, жира, пыли и нагара попадают в отверстия форсунки и засоряют их. Из-за этого нарушается циркуляция газа и конфорка может не воспламеняться. Чтобы наладить устройство, прочистите его одним из доступных методов.

Способы прочистки газовой конфорки. Конфорки мыть сложнее, и со временем из-за плотного слоя налета сопла плохо или совсем не пропускают газ. Чтобы очистить их от грязи, снимите конфорки и замочите в очистном растворе. Рецепт смеси следующий: 1 литр кипятка; 90 г лимонной кислоты; 20 граммов нашатырного спирта.

Положите конфорки в контейнер или в другую емкость, высыпьте сверху лимонную кислоту, залейте водой и перемешайте до ее полного растворения. Затем добавьте нашатырный спирт и закройте емкость крышкой. Оставьте конфорки в растворе на 10-12 часов, чтобы грязь хорошо растворилась. Затем тщательно вымойте детали кистью и промойте чистой водой. Просушите и установите на место. Во время проведения работы пользуйтесь резиновыми перчатками и респиратором, чтобы защитить кожу и дыхательные пути от воздействия едких веществ.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине газовые компании наказывают потребителей, подозреваемых во вмешательстве в работе счетчика. Размер "штрафа" (доначисления за якобы тот газ, который не был учтен) могут достигать сотен тысяч гривен. При этом в абсолютном большинстве дел суды занимают позицию именно газовых компаний. А опровергнуть результаты экспертизы практически невозможно.

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