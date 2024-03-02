Украинца после проверки газового счетчика заставили заплатить 104 тыс. грн штрафа: за что накажут любого

В Украине газовые компании наказывают потребителей, которых подозревают во вмешательстве в работе счетчика. Размер "штрафа" (доначисления за якобы не учтенный газ) могут достигать сотен тысяч гривен. При этом в абсолютном большинстве дел суды занимают позицию именно газовых компаний. А опровергнуть результаты экспертизы практически невозможно.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Только в феврале 2024-го, согласно данным реестра судебных решений, сумма штрафов для украинцев, которым провели доначисление через "проблемные счетчики", достигала 500 тыс. грн. Однако это скорее исключение, в большинстве случаев суммы колеблются в пределах 100 тыс. грн. К примеру, 21 февраля Судья Житомирского районного суда удовлетворил иск "Житомиргаза" против своего клиента в размере 103 970 грн.

В обоснование заявленных требований говорится, что ответчик отказался платить за доначисленный газ. Объем доначисления по формуле составил 2237,64 кубометров. Отметим, согласно действующим правилам, если экспертиза доказала вмешательство в работу счетчика, то доначисления считают, что клиент использовал максимально возможное количество газа.

"Исковое заявление Акционерного общества" Оператор газораспределительной системы "Житомиргаз" о взыскании задолженности по договору о предоставлении услуг удовлетворить. Взыскать в пользу Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Житомиргаз" стоимость неучтенного объема природного газа в сумме 103 970,10 грн", – говорится в решении суда.

Как наказывают за нарушение:

при проверке сотрудник газовой компании должен заметить нарушение пломбы, следы любого вмешательства в работу прибора учета;

счетчик снимают и отправляют на экспертизу. За время отсутствия счетчика потребления сосчитают по средним показателям;

если экспертиза не докажет специального вмешательства в работу счетчика для того, чтобы повлиять на его показы, клиенту не будут перечислять газовые платежи;

если экспертиза покажет нарушение, то газовая компания вынудит доплатить за голубое топливо. Как будто клиент потреблял максимально возможное количество голубого топлива.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ с 1 января 2024 г. не изменился. Большинство украинцев пользуются услугами "Нефтегаза".

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