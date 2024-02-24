В Минэнерго рассказали, есть ли дефицит электроэнергии

Дефицит электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. В краткосрочный ремонт вышел корпус ТЭС, одновременно после ремонта в работу возвращен блок теплоэлектростанции.

Об этом говорится в публикации Минэнрго. В резерве 13 генерирующих единиц ТЭС, которые будут задействованы в случае необходимости. Ночью обстрел потерпел Херсон, в результате чего отключилась ВЛ-150 кВ. Обесточена подстанция, без света остались около 9,5 тысячи потребителей.

Из-за предварительных обстрелов и недостаточных условий безопасности для энергетиков остается обесточенной линия 330 кВ, питавшая Запорожскую АЭС. Станция – на одной линии питания. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 320 МВт*ч, также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию – до 2440 МВт*ч.

Как готовиться к возможным отключениям света

Вместе с тем, в связи с возможными возникновениями аварийных ситуаций в любой части страны, а также в свете возобновления Россией массированных обстрелов украинцев призывают активно готовиться к возможным проблемам с энергообеспечением, чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего запастись водой и едой.

В частности, воды следует запасти по меньшей мере на 3 дня, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА). Причем не только питьевой, но и технической.

Так, подчеркивается, на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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