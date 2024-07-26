В Киеве ужесточились графики отключений: когда не будет света 26 июля

В Киеве 26 июля по указанию "Укрэнерго" графики отключений будут применяться только часть суток. При этом будут действовать более жесткие графики, чем 25 июля.

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"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 05:00 и до конца суток", – заявили в энергокомпании ДТЭК.

Как при этом сообщали в "Укрэнерго" :

5:00 – 13:00 – будет действовать одна очередь отключений;

очередь отключений; 18:00 – 20:00 – будет действовать одна очередь отключений;

очередь отключений; 23:00 – 24:00 – будет действовать одна очередь отключений;

очередь отключений; С 13:00 до 18:00 – две очереди отключений;

очереди отключений; С 20:00 до 23:00 – две очереди отключений.

CEO энергокомпании Yasno Сергей Коваленко также объяснил:

выключают 1 очередь – это означает, что по графику будут выключать только темно-серые зоны, но не для всех групп потребителей одновременно (за справедливостью отключений следит оператор системы распределения);

отключают 2 очереди – это значит, что темно-серые зоны в графике будут действовать для всех групп потребителей;

3 очереди – темно-серые зоны и светло-серые зоны в графиках будут действовать одновременно, но отключения в светло-серых зонах возможны не во всех группах;

4 очереди – действуют темно-серые зоны и светло-серые зоны во всех группах;

5 и 6 очередей – это уже экстренные отключения, для них нет графика.

Где посмотреть свой график

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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