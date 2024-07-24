В Киеве показали график отключения света: 24 июля ситуация значительно изменилась

В Киеве 24 июля по указанию "Укрэнерго" графики отключений будут применяться в течение суток. При этом будет действовать менее жесткий вариант графика.

Видео дня

"С 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы облэнерго будут применять две очереди одновременно", - объясняют в "Укрэнерго". CEO YASNO на своей странице в Facebook объяснил:

выключают 1 очередь – это означает, что за графиком будут выключать только темно-серые зоны, но не для всех групп потребителей одновременно (за справедливостью отключений следит оператор системы распределения).

отключают 2 очереди - это значит, что темно-серые зоны в графике будут действовать для всех групп потребителей.

3 очереди – темно-серые зоны и светло-серые зоны в графиках будут действовать одновременно, но отключения в светло-серых зонах возможны не во всех группах.

4 очереди – действуют темно-серые зоны и светло-серые зоны во всех группах. – 5 и 6 очередей – это уже экстренные отключения, для них нет графика.

"На графике видно, что в прошлый вторник, например, нас все сутки обесточивали по полной, выключали 4 очереди. В пятницу, например, 14 часов действовали три очереди отключений (т.е. были задействованы светло-серые зоны) и еще 10 часов выключали только в темно-серых зонах. А в субботу и воскресенье по три часа графики вообще не задействовали, потому что ограничений не было", – написал он.

Где посмотреть свой график

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!