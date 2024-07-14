В Киеве показали график отключения электроэнергии на 14 июля: когда не будет света в "серой зоне"

В Киеве и области отключения электроэнергии 14 июля будут проходить на протяжении всех суток. Ожидается высокая вероятность отключений в светло-серых зонах с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до конца суток.

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Об этом сообщает ДТЭК. "Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до конца суток", – говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении "Укрэнерго", с 7.00 до 15.00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ожидает улучшения ситуации после того, как спадет жара. При этом в сентябре есть шансы вообще избегать отключений. "Ситуация не улучшится магическим образом за один день или один час. Но она будет постепенно улучшаться, и мы будем с вами наблюдать тренд на улучшение с конца июля, как мы и прогнозировали. В августе ситуация будет еще немного лучше. И в сентябре-октябре даже имеем неплохие шансы избегать отключений ", – сказал Владимир Кудрицкий.

Как узнать свой график

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У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев из-за фейковых каналов и страниц в соцсетях пугают "тотальными блекаутами" и "новой системой отключений электроэнергии". Такие фейки используются, чтобы "раскрутить" сомнительные приложения, что чревато потерей персональных данных, и Telegram-каналы, публикуемые российскими ИПСО.

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