"Тотальный блекаут" и "деление страны на зоны": украинцев в соцсетях кормят фейками об отключениях света
Украинцев через фейковые каналы и страницы в соцсетях пугают "тотальными блекаутами" и "новой системой отключений электроэнергии". Такие фейки используются, чтобы "раскрутить" сомнительные приложения, что грозит потерей персональных данных, и Telegram-каналы, которые публикуют российские ИПСО.
О ложной информации предупредили в "Укрэнерго". В частности, мошенники используют эмоциональные заголовки, чтобы привлечь аудиторию. В компании показали примеры таких "вбросов":
- "Вся Украина принудительно переходит к зональной системе отключений";
- "Появилась система оповещений об отключениях света";
- "Опубликованы авариный графики для каждого";
- "В Украине будет тотальный блекаут";
- "Отключений больше не будет" и т.д.
"Если вы видите в Telegram-каналах или других соцсетях призывы подключиться к мобильным приложениям с логотипом "Укрэнерго" с "новой системой отключений электроэнергии" или что "скоро будет тотальный блекаут" – вы видите фейк или российское ИПСО", – заявили в компании. Там уточнили:
- нет никакой "новой системы отключений", настоящий график ограничений может опубликовать на своей официальной странице только облэнерго;
- каких-либо приложений с "персональными уведомлениями" тоже нет;
- разделения Украины на "зоны отключений" не существует.
Где смотреть настоящие графики отключений света: ссылки для каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с электроснабжением в Украине может улучшиться в августе, когда из ремонта выйдут атомные блоки, а сентябрь и октябрь обещают быть с наименьшими отключениями. Дефицит электроэнергии может начать уменьшаться уже в ближайшие 10 дней благодаря спаду жары и завершению ремонта блока АЭС.
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