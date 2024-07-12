"Тотальный блекаут" и "деление страны на зоны": украинцев в соцсетях кормят фейками об отключениях света

Украинцев через фейковые каналы и страницы в соцсетях пугают "тотальными блекаутами" и "новой системой отключений электроэнергии". Такие фейки используются, чтобы "раскрутить" сомнительные приложения, что грозит потерей персональных данных, и Telegram-каналы, которые публикуют российские ИПСО.

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О ложной информации предупредили в "Укрэнерго". В частности, мошенники используют эмоциональные заголовки, чтобы привлечь аудиторию. В компании показали примеры таких "вбросов":

"Вся Украина принудительно переходит к зональной системе отключений";

"Появилась система оповещений об отключениях света";

"Опубликованы авариный графики для каждого";

"В Украине будет тотальный блекаут";

"Отключений больше не будет" и т.д.

"Если вы видите в Telegram-каналах или других соцсетях призывы подключиться к мобильным приложениям с логотипом "Укрэнерго" с "новой системой отключений электроэнергии" или что "скоро будет тотальный блекаут" – вы видите фейк или российское ИПСО", – заявили в компании. Там уточнили:

нет никакой "новой системы отключений", настоящий график ограничений может опубликовать на своей официальной странице только облэнерго;

настоящий график ограничений может опубликовать на своей официальной странице только облэнерго; каких-либо приложений с "персональными уведомлениями" тоже нет ;

; разделения Украины на "зоны отключений" не существует.

Где смотреть настоящие графики отключений света: ссылки для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с электроснабжением в Украине может улучшиться в августе, когда из ремонта выйдут атомные блоки, а сентябрь и октябрь обещают быть с наименьшими отключениями. Дефицит электроэнергии может начать уменьшаться уже в ближайшие 10 дней благодаря спаду жары и завершению ремонта блока АЭС.

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