В Киеве опубликовали новые графики отключения: когда не будет света 27 июля

В Киеве 27 июля по указанию "Укрэнерго" графики отключений будут применяться только с 17.00 до 23.00. При этом будут действовать наименее жесткий вариант графика.

Видео дня

"27 липня заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піку споживання. З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", – повідомляє в "Укренерго".

СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко также отметил, что с 27 июля меняется график отключения электроэнергии для Киева. "Для равномерной нагрузки на энергосистему с 00:00 27 июля оператор системы распределения меняет графики стабилизационных отключений. Графики сдвигаются на час вперед. Например, если ваша группа отключалась в 9:00, теперь она будет отключаться в 10:00. Количество часов в темноте -серых, светло-серых и белых зонах – одинакова для всех групп ", – пояснил Коваленко.

Отключение очередей:

выключают 1 очередь – это означает, что по графику будут выключать только темно-серые зоны, но не для всех групп потребителей одновременно (за справедливостью отключений следит оператор системы распределения);

– это означает, что по графику будут выключать только темно-серые зоны, но не для всех групп потребителей одновременно (за справедливостью отключений следит оператор системы распределения); отключают 2 очереди – это значит, что темно-серые зоны в графике будут действовать для всех групп потребителей;

– это значит, что темно-серые зоны в графике будут действовать для всех групп потребителей; 3 очереди – темно-серые зоны и светло-серые зоны в графиках будут действовать одновременно, но отключения в светло-серых зонах возможны не во всех группах;

– темно-серые зоны и светло-серые зоны в графиках будут действовать одновременно, но отключения в светло-серых зонах возможны не во всех группах; 4 очереди – действуют темно-серые зоны и светло-серые зоны во всех группах;

– действуют темно-серые зоны и светло-серые зоны во всех группах; 5 и 6 очередей – это уже экстренные отключения, для них нет графика.

Где посмотреть свой график

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!