В Киеве из-за коммунальных долгов у пенсионера забрали квартиру: жилье уже выставили на аукцион

В Киеве, на пр. Романа Шухевича, 26, на аукцион выставили квартиру площадью 40,6 кв.м. Жилье арестовали и теперь продают за коммунальные долги. Владелец – 76-летний Иван Берестецкий много лет не платит за коммуналку .

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Жилищно-строительный корпоратив (ЖСК) "Пищевик-4" подал против пенсионера уже ряд исков, открыто 14 исполнительных производств. Из-за значительной суммы долга у киевлянина забирают единственное жилье – квартиру.

Жилье Ивана Берестецкого продают через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Квартира расположена в доме по адресу пр. Романа Шухевича, 26. Аукцион должен состояться только 16 апреля, но заявки на участие подало уже 16 участников. Все они хотят стать новыми владельцами квартиры дедушки. Стартовая цена – 1 млн 28 тыс. грн. По закону, вырученные средства должны частично направить на выплату долга перед ЖСК за коммуналку. Остальные – должны вернуть пенсионеру.

Такая ситуация, в том числе, следствие действующего закона, которым регулируется учет коммунальных услуг. Так, управляющая компания, ОСМД или ЖСК получают счет от водоканала за всю потребленную домом воду. Далее от этого счета вычитаются показатели квартирных счетчиков. Разница – и вода, которая "потерялась" в доме из-за порывов, отсутствия счетчиков в отдельных квартирах, или махинаций с приборами учета, должна покрываться.

ЖСК "Пищевик-4" подал один из исков на пенсионера именно для того, чтобы он покрыл разницу между показаниями домового и квартирных счетчиков. В суде представитель ЖСК заявил, что пенсионер ведет асоциальный образ жизни, не контактирует с другими жильцами дома, по его вине происходит затопление жилья соседей (его квартира находится на седьмом этаже).

"После предоставления ответчиком доступа к санитарно-техническому оборудованию в своей квартире слесарю-сантехнику ЖСК "Пищевик-4", было установлено, что такое оборудование находится в аварийном состоянии, сантехническое оборудование в квартире не ремонтировалось, некоторые приборы вышли из строя. На устранение неисправностей в квартире ответчика истцом было потрачено 201 161,06 грн, которые ответчик добровольно отказывается возвращать", –говорится в материалах одного из дел против Ивана Берестецкого.

Только по этому делу Днепровский районный суд города Киева обязал пенсионера заплатить более 200 тыс. грн за нанесенный ущерб из-за проблем со счетчиком на воду. И это лишь один из многочисленных исков.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине приняли решение, которое вводит автоматическую систему взыскания долгов с блокировкой продажи и переоформления имущества до их погашения. При этом после уплаты задолженности все ограничения будут сниматься автоматически без дополнительных обращений. В то же время документ не вводит новых норм по изъятию или продаже единственного жилья, отмечали в профильном комитете.

