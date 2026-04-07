Нардепы утвердили взыскание долгов по-новому: будут ли забирать у украинцев квартиры

В Украине приняли решение, которое вводит автоматическую систему взыскания долгов с блокировкой продажи и переоформления имущества до их погашения. В то же время после уплаты задолженности все ограничения будут сниматься автоматически без дополнительных обращений. При этом документ не вводит новых норм по изъятию или продаже единственного жилья.

Об этом говорится в законопроекте №14005, который 7 апреля 2026 года нардепы приняли во втором чтении и в целом 250 голосами (поименное голосование тут). Несмотря на громкие заявления в публичном пространстве, новый закон не вводит новых норм по изъятию или продаже единственного жилья. Правила остаются такими же, как и раньше. Решение о взыскании возможно только при наличии судебного решения, применяется в исключительных случаях и регулируется действующим законодательством.

Отмечается что главная идея изменений – сделать процесс взыскания долгов более прозрачным, автоматизированным и менее зависимым от человеческого фактора. Новый закон фактически запускает цифровую модель исполнительного производства. По словам урядолвцев, в ее основе лежит интеграция различных государственных и финансовых систем, которые будут работать как единый механизм, речь идет о:

синхронизации исполнительной службы с государственными реестрами;

обмен данными с банками и платежными системами;

интеграции с базами МВД и нотариусов.

Информация о должнике будет автоматически доступна всем ключевым учреждениям, которые осуществляют регистрационные или финансовые операции. Отныне заработает автоматическое ограничение на распоряжение имуществом должника. Как только человека вносят в Единый реестр должников:

нотариусы не смогут удостоверить сделки купли-продажи или дарения;

банки будут блокировать подозрительные финансовые операции, направленные на избежание взыскания;

сервисы МВД не позволят переоформить транспорт.

Фактически человек сможет пользоваться своим имуществом, но не сможет его продать, подарить или переписать на другое лицо до полного погашения долга. Еще одно ключевое изменение – отсутствие необходимости дополнительных обращений после погашения долга. Система будет работать так:

фиксирует поступление средств;

автоматически подтверждает погашение;

самостоятельно исключает человека из реестра должников;

снимает все ограничения.

Несмотря на громкие заявления в публичном пространстве, новый закон не вводит новых норм по изъятию или продаже единственного жилья. Правила остаются такими же, как и раньше. Решение о взыскании возможно только при наличии судебного решения, применяется в исключительных случаях и регулируется действующим законодательством.

В Украине растет уровень задолженности населения, в частности за коммунальные услуги. В то же время старая система взыскания часто была неэффективной – должники могли избегать ответственности, переписывая имущество или выводя средства. Поэтому новый закон призван закрыть эти "лазейки".

Что изменится для должников и взыскателей

Для должника Для того, кто взыскивает долг Не сможет продать или переписать имущество до погашения долга Легче найти имущество и наложить ограничения Может пользоваться имуществом и счетами Отсутствие необходимости в повторных обращениях к регистраторам Автоматическое снятие ограничений после уплаты долга Ускорение процесса взыскания

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Салтовский районный суд города Харькова обязал беженку заплатить за отопление квартиры, в которой она не проживает после начала полномасштабной войны, около 50 тыс. грн. Такое решение приняли по иску "Харьковских тепловых сетей".

