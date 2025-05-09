В энергетике ощутимо изменилась ситуация: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

В Украине выросло потребление электроэнергии. Утром 9 мая его уровень был на 7,9% выше, чем в это же время днем ранее. Причина – ухудшение погодных условий, что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций (СЭС). В связи с этим энергетики обратились к украинцам с просьбой экономно потреблять ресурс – ведь энергосистему все еще восстанавливают после российских обстрелов.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: снижение "отдачи" СЭС из-за облачной погоды и осадков приводит к увеличению энергопотребления из общей сети.

"Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии", – говорится в сообщении.

Энергетики объяснили: для экономного потребления электроэнергии украинцам следует перенести использование мощных электроприборов на ночные часы. А также по возможности не включать несколько приборов одновременно до 22:00.

Летом возможны отключения света

В то же время, по словам члена парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергея Нагорняка ("Слуга народа"), летом в украинской энергосистеме может образоваться дефицит. Причина – стабильной генерации, работающей 24 на 7 равным графиком, будет меньше.

Дело в том, объяснил он, что, с одной стороны, энергетики будут выводить в охлаждение атомные энергоблоки. С другой – СЭС могут производить электроэнергию только в светлое время суток. А без промышленных накопителей энергии они не могут в полной мере обеспечить поддержку энергосистемы.

"С ветряными электростанциями похожая ситуация – ветер может быть, а может и нет. Поэтому мы не можем стабильно рассчитать возобновляемые источники энергии", – признал нардеп.

Усугубить ситуацию, констатировал он, может погода. Если по вечерам будет жарко и люди будут вынуждены массово включать кондиционеры, "мы, скорее всего, имеем определенный дефицит в энергосистеме".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Таким образом, за май, июнь, июль и т.д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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