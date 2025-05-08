Украинцев предупредили о возможных отключениях света: почему летом могут возникнуть проблемы
Летом в украинской энергосистеме может образоваться дефицит. Причина – стабильной генерации, работающей 24 на 7 равным графиком, будет меньше. Дело в том, что, с одной стороны, энергетики будут выводить в охлаждение атомные энергоблоки, а с другой – солнечные электростанции (СЭС) не смогут стать полноценной заменой им, ведь они работают только до вечера. Впрочем, возможность избежать отключений электроэнергии есть.
Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк ("Слуга народа"). Он отметил, что, по его мнению, этого можно достигнуть за счет:
- Изменений прайс-кепов для импорта электроэнергии.
Т.е. цен, выше которых трейдер не имеет права продавать электроэнергию потребителю.
- Обязания "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" выступить трейдерами и закупать электроэнергию в пиковые часы из-за границы.
"Да, закупили дороже, а продали для населения дешевле. Но чтобы не было отключения света летом в вечерние часы, когда все возвращаемся домой", – объяснил нардеп.
В целом, отметил он, ситуация в украинской энергосистеме ожидается непростая. Ведь весной и летом "Энергоатом" постепенно выводит свои блоки в охлаждение – для того, чтобы провести "все регламентные работы, прописанные у них на годы вперед".
"Соответственно, летом треть блоков будут постепенно выводить, остальные постепенно запускать в работу. Поэтому стабильной генерации, работающей 24 на 7 равным графиком, будет меньше", – рассказал Нагорняк.
В то же время, признал он, СЭС могут производить электроэнергию только в светлое время суток. А без промышленных накопителей электроэнергии они не могут в полной мере обеспечить поддержку энергосистемы.
"С ветряными электростанциями похожая ситуация – ветер может быть, а может и нет. Поэтому мы не можем стабильно рассчитать возобновляемые источники энергии", – признал нардеп.
Усугубить ситуацию, констатировал он, может погода. Если по вечерам будет жарко и люди будут вынуждены массово включать кондиционеры, "мы, скорее всего, имеем определенный дефицит в энергосистеме".
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Таким образом, за май, июнь, июль и т.д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.
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